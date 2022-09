Ecco la storia di Big Eyes, una moneta nuova di zecca che sta conquistando BNB e Filecoin

Le criptovalute in fase di pre-vendita sono la scelta migliore in questo mercato orso per ottenere profitti massicci e recuperare le perdite. Le criptovalute in pre-vendita porteranno il maggior rendimento potenziale se si concentreranno sul settore DeFi, Meme o GameFi. Si prevede che questi settori otterranno un sostegno e un'attenzione massicci in futuro.

Si tratta di un mercato altamente volatile. Se si effettuano operazioni al momento giusto, si diventa presto milionari in criptovalute. L'alta volatilità non è sempre a favore degli utenti. Il recente crollo del mercato delle criptovalute ha fatto crollare il 50% dell'intero valore del mercato delle criptovalute. Ha liquidato quasi 1.500 miliardi di dollari dal mercato.

Le criptovalute sono state un tema caldo tra gli esperti finanziari in quanto più flessibili, redditizie e anonime. Si tratta di un'incredibile industria orientata al futuro che si diversifica in molti settori cripto. Il concetto di criptovaluta è nato nel 2009 come wild west, ma ora è entrato nel mainstream finanziario di tutto il mondo. La sua popolarità è dovuta agli elevati profitti.

Le criptovalute Meme, come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), hanno generato enormi profitti negli ultimi due anni. Le monete meme sono solitamente basate su un meme di Internet o sono sostenute da celebrità. Elon Musk è uno dei maggiori responsabili della popolarità di Dogecoin (DOGE). Alcune persone sono diventate multimilionarie nel giro di una notte solo grazie a Dogecoin (DOGE).

Tuttavia, sono state rilasciate nuove criptovalute che dovrebbero dare rendimenti ancora maggiori rispetto a Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB). Big Eyes (BIG) dovrebbe realizzare profitti 1000 volte superiori a quelli delle altre criptovalute meme in futuro. Big Eyes (BIG) è una nuova criptovaluta che si concentra sul trasferimento più rapido della ricchezza nell'ecosistema della DeFi. Mira a fornire funzionalità più sofisticate per le operazioni di ricompensa e transazionali nel mercato delle criptovalute. Si tratta di un'iniziativa della DeFi guidata dalla comunità che si candida a diventare una criptovaluta di uso quotidiano.

Big Eyes (BIG): il meme dell'utilità

BigEyes (BIG) è un token decentralizzato e incentrato sulla comunità con l'obiettivo di far crescere una comunità autosufficiente che renda più facile la DeFi. Questa moneta utility meme è basata su un gatto chiamato Big Eyes e mira a offrire caratteristiche utili come la longevità, relativa alle nove vite di un gatto, e la semplicità, relativa alla natura giocosa di un gatto. Il team utilizzerà un gettone non fungibile (NFT) per consentire agli utenti più eventi e opportunità di guadagnare gettoni. Il team spera di differenziarsi dalle altre criptovalute e di costruire un ecosistema blockchain per una buona causa. Il team utilizzerà la NFT per consentire agli utenti di accedere a più materiali ed eventi. Con caratteristiche uniche e applicazioni reali, spera di differenziarsi dalle altre criptovalute meme con un ambiente auto-propagante.

La comunità riceverà omaggi come gettoni gratuiti, omaggi NFT e premi in-app. Il team vede la comunità in prima linea. Big Eyes (BIG) si distingue dalle altre criptovalute grazie ad alcuni valori e utilità fondamentali. Il forum organizzerà un concorso d'arte per la comunità. Questa caratteristica unica aiuterà i venditori e gli acquirenti d'arte a interagire sulla piattaforma utilizzando il token Big Eyes (BIG).

Una guida su come acquistare i Big Eyes (BIG) Coins

Seguite questa guida passo passo per acquistare i gettoni e far parte di questa straordinaria comunità:

Passo 1

Assicuratevi di aver installato MetaMask Wallet sul vostro browser. Se state acquistando da mobile, si consiglia di utilizzare "Trust Wallet" e di connettersi tramite un browser integrato.

Passo 2

Una volta che il vostro portafoglio preferito è pronto, cliccate su "Connect Wallet" e selezionate l'opzione appropriata. Se si utilizza un cellulare, è necessario selezionare "Wallet Connect". Sono disponibili tre opzioni:

Acquistare ETH con una carta

Acquistare Big Eyes con ETH

Acquistare Big Eyes con USDT

Fase 3

Una volta conclusa la prevendita, potrete richiedere i vostri token. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web https://bigeyes.space/ .

Binance Coin (BNB): il gettone di utilità

Binance Coin, creato nel 2017, è un token di utilità per Binance, uno dei maggiori exchange di criptovalute per volume. Questo token ERC-20 lanciato sulla blockchain di Ethereum agisce come un buono sconto che offre ai trader uno sconto sulle commissioni di trading quando scambiano criptovalute su Binance Exchange. Binance Smart Chain (BSC) è stata sviluppata per applicazioni decentralizzate, smart contract e criptovalute. Questa catena funziona parallelamente a Binance Chain, ma non è considerata una soluzione di secondo livello o una sidechain, in quanto opera indipendentemente da Binance Chain. Mira a essere compatibile con Ethereum Virtual Machine (EVM) e consente una semplice migrazione dei progetti Ethereum su BSC.

Questa moneta è progettata per pagare le commissioni di quotazione, le commissioni di scambio, le commissioni di trading e altre spese che gli utenti possono sostenere sulla borsa delle criptovalute di Binance. Binance Coin (BNB) alimenta le sue transazioni in due blockchain in esecuzione parallela nella catena BNB: La BNB Beacon Chain e la Binance Smart Chain (BSC). La prima blockchain di Binance, la BNB Beacon Chain, si concentra sull'imposizione e sulla governance per i titolari di BNB. Alternativa alla rete Ethereum, la blockchain BSC supporta la rete Ethereum e consente di creare contratti intelligenti. Binance coin (BNB) utilizza un meccanismo di consenso unico noto come Proof-of-Staked Authority (PoSA) per proteggere le sue transazioni. Combina gli algoritmi di consenso delegated proof-of-stake (DPoS) e proof-of-authority (PoA). Ciò indica che Binance Coin viene utilizzato nella catena di Binance e nella catena di BSc per varie azioni, dalle transazioni al picchettamento.

Filecoin (FIL): la moneta open source

Filecoin (FIL), lanciato nel 2017, è una rete open-source e decentralizzata di archiviazione e condivisione di file che consente agli utenti di affittare lo spazio di archiviazione inutilizzato in un mercato trasparente e affidabile. Inoltre, questa forma consente di dividere e salvare i documenti a livello globale su diversi computer, anziché affidarli a un'unica organizzazione. A differenza di altre piattaforme, questo protocollo si concentra sull'essere un deposito di valore o una piattaforma su cui costruire DApp. Essendo decentralizzato, consente a chiunque di accedere e utilizzare la rete. Utilizzando i contratti intelligenti, questa piattaforma consente agli utenti di creare programmi statici. Essi eseguono azioni definite dall'utente in cui devono essere soddisfatte alcune condizioni associate a operazioni di mercato, verifica delle prove, spesa di token e altro ancora.

Serve come IPFS (InterPlanetary File System), una rete peer-to-peer per l'archiviazione e la distribuzione di file di dati, incentivi e sicurezza. Questo protocollo include blockchain e criptovaluta nativa (FIL). I fornitori di storage potranno guadagnare unità di FIL per l'archiviazione dei file. La blockchain per Filecoin (FIL) memorizza la prova da parte dei fornitori di servizi di archiviazione della corretta archiviazione dei file e delle transazioni per trasmettere e ricevere FIL. I provider di storage sono persone e organizzazioni che gestiscono token Filecoin per gestire i provider di storage. Uno storage provider può essere un qualsiasi computer interconnesso con spazio libero su disco o un sistema dedicato con molto spazio di archiviazione appositamente costruito per Filecoin. Attraverso il suo sistema di ricompense, questa piattaforma blockchain premia gli utenti che contribuiscono a fornire spazio di archiviazione utile a Internet, non per completare calcoli proof-of-work dispendiosi.

Con i suoi due meccanismi di consenso unici, questa piattaforma mira a raggiungere l'obiettivo di creare reti di archiviazione e recupero decentralizzate. Implementa gli algoritmi Proof-of replication (PoRep) e Proof-of-Spacetime (PoSt). PoRep si occupa di convincere i fornitori di storage a convincere i rispettivi clienti di avere copie di dati sottostanti pagate per il loro storage fisico (del fornitore di dati). Si tratta di un accumulo di schemi preziosi che possono essere sfruttati da minatori malintenzionati. PoRep è stato accuratamente progettato per prevenire gli attacchi di Outsourcing, Sybil e Generation. Dall'altro lato, Proof-of-Spacetime consente agli utenti di verificare che il fornitore di storage per il contatto stia memorizzando i dati in outsourcing. Questo meccanismo è stato introdotto perché Proof-of-storage era inefficace nel tenere traccia di come i fornitori di storage memorizzano i dati a lungo termine.

Verdetto finale

Big Eyes (BIG) è ancora in fase di prevendita e sembra destinata a raggiungere e superare altre criptovalute come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB). Potrebbe registrare un'impennata imprevista dei prezzi che produrrà enormi profitti futuri. Le criptovalute meme hanno sempre dato buoni profitti. Inoltre, Big Eyes (BIG) ha già raccolto 1 milione di dollari e si aspetta di arrivare presto a 50 milioni.

Filecoin (FIL) sta incontrando difficoltà nell'ottenere redditività e c'è una mancanza di interesse da parte delle istituzioni finanziarie per la moneta FIL. Allo stesso tempo, Binance Coin (BNB) percepisce la centralità dell'exchange Binance. Per far parte di questa comunità o per saperne di più sul progetto. è possibile visitare il loro sito web e le piattaforme di social media.

