Le prossime criptovalute che produrranno profitti x100 nel 2022: ApeCoin (APE), FunFair Token (FUN) e Big Eyes (BIG)

Uno dei più grandi mercati finanziari del mondo è quello delle criptovalute. Ci sono milioni di token cripto in questo mercato, che ha una capitalizzazione di mercato di mille miliardi di dollari. È fondamentale ricordare che il mercato delle monete è suddiviso in vari gruppi di token. Inoltre, ogni tipo di token ha tipicamente qualità e caratteristiche distinte. La popolarità di queste categorie deve aumentare. Le monete meme sono una delle sottocategorie di token di criptovaluta più apprezzate oggi disponibili.

Poche persone erano serie riguardo alle monete meme quando sono entrate nel mercato. Si trattava di criptovalute illegittime senza alcun uso o utilità pratica. Di conseguenza, non sono state prese sul serio da molti trader e acquirenti. I recenti token meme, tuttavia, hanno cambiato rotta. In questo articolo abbiamo raccolto tre monete meme con un grande potenziale di rendimento: ApeCoin (APE), FunFair (FUN) e Big Eyes (BIG) .

ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) è un token di utilità e governance ERC-20 dell'ecosistema ApE. Supporta la comunità decentralizzata di APE, che sta emergendo come avanguardia del Web 3.0. La criptovaluta ApeCoin ha molte applicazioni all'interno dell'ecosistema APE. I possessori possono utilizzarla come token di governance per partecipare all'ApeCoin DAO grazie a questa funzione. I possessori di APE hanno inoltre accesso a giochi, beni, attività e servizi esclusivi che costituiscono l'ecosistema APE.

APE è una tecnologia che consente la partecipazione di sviluppatori esterni all'ecosistema APE. Il token potrebbe essere un incentivo per i loro giochi, servizi e altre iniziative. Inoltre, i principali exchange come Binance e Coinbase rendono semplice per gli acquirenti di APE l'acquisto dei token ApeCoin, mentre gli exchange più piccoli che si rivolgono ai trader al dettaglio più giovani stanno prendendo atto della crescente popolarità della criptovaluta. Il successo a lungo termine di ApeCoin dipenderà dalla sua popolarità nel mondo reale.

Gettone FunFair (FUN)

FunFair (FUN) è una rete di gioco decentralizzata che utilizza gli smart contract di Ethereum. L'azienda spende la maggior parte del suo budget di sviluppo per migliorare i giochi da casinò. L'obiettivo è creare una piattaforma di gioco da casinò affidabile, imparziale e decentralizzata con un'interfaccia utente semplice. La piattaforma consente di utilizzare la tecnologia blockchain per la creazione e la gestione dei giochi d'azzardo. FunFair (FUN) risolve un paio di problemi che altri sistemi di gioco presentano.

La piattaforma FunFair (FUN) ha il vantaggio di essere decentralizzata rispetto ad altri casinò online. Ciò consente un'esperienza di gioco continua, un codice trasparente, bassi costi operativi e un'ottima esperienza di gioco per i clienti. Tra i vari casinò online ci sono casinò convenzionali e altri casinò blockchain.

Big Eyes (BIG)

Ogni giorno vengono creati altri token meme DeFi incentrati sulla comunità. Big Eyes (BIg) è uno di questi sviluppi. Il tomo è stato creato ponendo l'accento su un'estetica affascinante che attirerà e manterrà il suo pubblico. Il token Big Eyes (BIG) è sviluppato sulla piattaforma Ethereum e, grazie al suo sistema fiscale adattabile e all'assenza di commissioni o tasse sulle transazioni degli utenti, la moneta beneficerà di un'economia vivace. Di conseguenza, saranno incoraggiati scambi e contatti regolari, che aumenteranno il valore del token e favoriranno la crescita della comunità.

Il token BIG, che si basa su un'intrigante struttura finanziaria, sarà il catalizzatore per i numerosi servizi che si prevede avrà. Mentre Dogecoin (DOGE) e altre monete meme a tema canino hanno partecipato in precedenza ad attività di beneficenza, Big Eyes Token (BIG) ha istituito un portafoglio di beneficenza che conterrà il 5% di tutti i token BIG. L'attività di beneficenza viene svolta per salvaguardare gli oceani e le creature che li abitano. Per saperne di più leggete l'articolo qui .

Per ulteriori informazioni su Big Eyes (BIG)

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL