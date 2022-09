Le tre monete più importanti da eliminare: Big Eyes Coin, Ethereum e Near Protocol

Ma cosa significa per gli appassionati di criptovalute e per i nuovi arrivati? Beh, con il lento aumento dei prezzi delle azioni, non c'è mai stato un momento migliore per puntare sulle monete, prima che diventino troppo costose e, se questo è l'obiettivo, non c'è scelta migliore di due monete già affermate, ovvero Ethereum (ETH) e Near Protocol (NEAR). Ma se siete alla ricerca di una moneta completamente nuova che abbia un prezzo basso grazie alla sua prevendita, Big Eyes Coin (BIG) ha proprio quello che fa per voi. Se volete saperne di più su queste monete, continuate a leggere.

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova ed entusiasmante inclusione nel mercato delle criptovalute, che sta creando un certo scalpore. La moneta è guidata dalla comunità e mira a fornire ricchezza agli ecosistemi della DeFi e a difendere le sezioni più vitali dell'ecosistema terrestre. Big Eyes ha pensato ben oltre la fornitura di ricchezza alla sua comunità e agli enti di beneficenza che desidera sostenere, determinata a fare più della sua parte nel contribuire al mercato costruendo un ecosistema blockchain in grado di stimolare autonomamente un'iper-crescita. Big Eyes mira a raggiungere questo obiettivo attraverso l'uso di NFT per rendere disponibili più contenuti ed eventi per spingere le persone a salire a bordo della nave blockchain.

Big Eyes vuole anche aiutare a guarire la Terra, ed è per questo che ha deciso di fare regolarmente donazioni a enti di beneficenza legati o istituiti per i santuari degli oceani. Questi santuari lavorano per salvaguardare gli ecosistemi oceanici, attenuando gli effetti negativi causati dalle attività umane come l'estrazione mineraria, la pesca industriale, l'inquinamento e le fuoriuscite di petrolio, in modo che i pesci abbiano la possibilità di crescere più forti e sani.

Big Eyes è determinato a conquistare l'attenzione del mondo vendendo ciò che nessuna moneta ha mai provato a fare: la carineria. La moneta sarà commercializzata attraverso l'economia degli influencer, il che è perfetto in quanto ha il potenziale per essere facilmente accolta da influencer e celebrità di fama mondiale. Big Eyes è una moneta del popolo e per questo ha messo a disposizione degli utenti il 90% della sua offerta totale di 200.000.000.000 di BIG token fin dal primo giorno. Il 70% sarà venduto durante la prevendita e il restante 20% sarà utilizzato durante gli scambi. Il 5% dei token sarà utilizzato per finanziare un portafoglio di marketing per mantenere Big Eyes in primo piano nel mondo e il 5% sarà assegnato a un portafoglio di beneficenza attraverso il quale saranno effettuate donazioni a enti di beneficenza.

Big Eyes si è impegnata a fondo per garantire che la sua piattaforma sia sicura per i suoi utenti e ha sottoposto il suo token a tre audit per eliminare imperfezioni, errori e punti deboli della sicurezza in modo da poter apportare miglioramenti e aggiornamenti. Gli utenti di Big Eyes potranno usufruire di un sistema di tassazione dinamico che si affianca alla funzione di shopping esente da imposte. I vantaggi non si fermano qui, perché Big Eyes intende anche avere una collezione unica di NFT che rientrerà nella top ten e che gli utenti potranno detenere se lo desiderano. I titolari di NFT avranno accesso a eventi esclusivi offerti da Big Eyes.

La prevendita di Big Eyes è attualmente in corso, con solo 7,07 miliardi di token ancora da acquistare. 10.000 BIG token possono essere acquistati per un singolo USDT, un prezzo notevolmente basso che dovrebbe essere sfruttato finché i token sono ancora disponibili. Gli utenti possono acquistare i BIG token con la loro carta, oppure con USDT o ETH, e possono richiedere i loro token una volta terminata la prevendita.

Ethereum: un re che sembra imbattibile

Ethereum (ETH) è un nome conosciuto in tutto il mondo, anche da chi non ha alcun interesse per le criptovalute. Nel corso del tempo, la moneta è cresciuta immensamente, fino al punto in cui può essere facilmente messa in relazione con questo settore economico e da sola, come entità individuale. Per chi non lo sapesse, Ethereum è nato inizialmente come un'idea brillante di un programmatore informatico di origini russo-canadesi di nome Vitalik Buterin nel 2013, a cui si sono poi aggiunti altri co-fondatori tra cui Gavin Wood, Joseph Lubin, Charles Hoskinson, Mihai Alisie, Anthony Di lorio e Amir Chetrit ed è stato lanciato ufficialmente nel luglio 2015.

Nel corso degli anni si è sviluppato fino a diventare quello che si vede oggi: un sistema blockchain open-source e decentralizzato con una propria criptovaluta (ETH). Ethereum funge da piattaforma per conto di diverse altre criptovalute, compresa l'esecuzione di contratti intelligenti decentralizzati. Il suo obiettivo è diventare una piattaforma globale che ospita ed esegue applicazioni decentralizzate, consentendo agli utenti di tutto il mondo di creare ed eseguire software resistenti alle frodi, alla censura e ai tempi di inattività.

Ethereum si distingue dalle altre monete grazie alle sue capacità di smart contract - i contratti intelligenti esistono fondamentalmente come programmi che eseguono automaticamente i requisiti necessari per soddisfare un accordo, mantenendo l'identità delle parti coinvolte anonima, se necessario. I contratti intelligenti sono stati creati per ridurre la necessità di intermediari terzi fidati tra i contraenti, riducendo così i costi delle transazioni e aumentandone al contempo l'affidabilità. Inoltre, Ethereum può ospitare altre criptovalute sulla sua blockchain utilizzando il suo standard di compatibilità ERC-20.

Ethereum ha in programma l'aggiornamento di Ethereum 2.0, con il passaggio alla proof-of-stake e nuove funzionalità per aumentare la scalabilità. Ethereum è la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, che oggi si aggira intorno ai 186,9 miliardi di dollari.

Near Protocol: la piattaforma gestita dalla comunità

Near Protocol (NEAR) è una piattaforma di cloud computing gestita dalla comunità, costruita come una blockchain di primo livello che elimina una serie di limitazioni che hanno infastidito i concorrenti, tra cui il basso throughput, la bassa velocità delle transazioni e la scarsa interoperabilità. Questo garantisce alle DApp il miglior ambiente e sviluppa una piattaforma facile da usare e da sviluppare. Per esempio, Near utilizza nomi di account leggibili dall'uomo, invece degli indirizzi crittografici dei portafogli associati a Ethereum. Inoltre, Near fornisce soluzioni uniche ai problemi di scalabilità e possiede un proprio meccanismo di consenso noto come "Doomslug".

Erik Trautman è il fondatore di Near Protocol, mentre Lllia Polosukhin e Alexander Skidanov, entrambi dotati di un'immensa conoscenza ed esperienza tecnica, sono i co-fondatori. Il Near Protocol è reso ancora più speciale grazie alla tecnologia Nightshade che utilizza per aumentare in modo massiccio il throughput delle transazioni. Nightshade consiste in diverse forme di sharding, in cui gruppi solitari di validatori elaborano le transazioni in parallelo su numerose catene shardate, generando un miglioramento complessivo della capacità della blockchain. Gli shard di Nightshade possono generare una frazione del blocco successivo, denominata "chunks", in contrasto con lo sharding "regolare". Ciò consente a Near Protocol di ottenere circa 100.000 transazioni al secondo, insieme a una finalizzazione quasi istantanea delle transazioni, attribuita a una cadenza di blocco di un secondo, mantenendo allo stesso tempo le commissioni di transazione praticamente a zero.

Il market cap di Near Protocol è attualmente di circa 3 milioni di dollari.

In conclusione, queste tre monete sono ricche di molte caratteristiche inviate per fornire agli utenti vantaggi sorprendenti. Dal potenziale prospettico di BIG e il suo desiderio di rendere il mondo un posto più sicuro e più sano, all'esperienza di ETH che genera guadagni finanziari e alla velocità di NEAR, tutte garantiscono agli utenti piattaforme sicure e affidabili, che valgono tutte un ripensamento.

