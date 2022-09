L'ultimo calo potrebbe innescare l'esplosione dei prezzi di MetaCryp, Cosmos e Stellar?

Nell'agosto del 2022 il mercato delle criptovalute ha perso più di 500 miliardi di dollari in meno di 24 ore. L'anno è stato lungo, ma questo breve trend rialzista del mercato ha fatto intravedere spiragli di speranza agli appassionati di criptovalute. Il BTC è passato da 24k a 20k dollari in meno di un giorno, confondendo molti trader.

Un aspetto positivo dei ribassi è che riescono ad avere successo nei picchi e nei trend rialzisti. Per questo motivo si sentono frasi come "buy the dip", perché molti esperti credono e hanno confermato nel tempo che la media del costo del dollaro, mentre il mercato è in ribasso, è un ottimo modo per scommettere su un grande futuro per le proprie partecipazioni.

L'ultimo calo potrebbe portare le criptovalute a livelli di prezzo più alti? Ecco alcune criptovalute che si prevede saliranno se il mercato diventerà favorevole: MetaCryp (MTCR), Cosmos (ATOM) e Stellar (XLM).

Cosmos, il token dell'internet delle blockchain

Cosmos (noto con il suo ticker ATOM) è la moneta nativa e di governance della blockchain Cosmos. Cosmos si vanta di essere l'internet delle blockchain che facilita l'interoperabilità delle blockchain per applicazioni e servizi decentralizzati.

Cosmos è entrato in questa lista perché di recente ha mostrato livelli di prezzo positivi dopo il lungo anno delle criptovalute. Cosmos potrebbe toccare un massimo più alto se il suo sentimento di mercato si manterrà più forte nelle prossime settimane.

Secondo diversi rapporti, Cosmos, insieme ad altre criptovalute, è entrato nella lista dei migliori performer di criptovalute nel terzo trimestre del 2022. Potrebbero essercene altri, dato che il mercato delle criptovalute entrerà presto in una corsa al rialzo.

Perché Stellar potrebbe essere un rafforzatore di portafoglio

Stellar (XLM) è una delle criptovalute presenti nella top 50, ma il suo prezzo unitario non raggiunge il mezzo dollaro. Ciò indica che Stellar è una buona moneta grazie all'enorme interesse della comunità nei suoi confronti e anche alla sua blockchain nativa, Stellar Lumens.

Stellar Lumens è uno dei distruttori dei sistemi bancari tradizionali. Questo la colloca quasi nella stessa lista di Ripple, utilizzato per le transazioni senza frontiere. Il basso prezzo unitario di Stellar potrebbe far guadagnare una fortuna agli hodler se arrivasse a 1 dollaro per unità. Stellar rimarrà qui a lungo e farà guadagnare i trader a lungo termine.