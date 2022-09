MetaCryp potrebbe rivaleggiare con Axie Infinity e The Sandbox in termini di utenti mensili al momento del lancio

Attualmente ci sono oltre 3 miliardi di giocatori in tutto il mondo, quindi non sorprende che le criptovalute si rivolgano a questo mercato. Esse si rivolgono ai giocatori attraverso il gioco play-to-earn (P2E), dando agli utenti la possibilità di guadagnare gettoni divertendosi!

Axie Infinity (AXS) e The Sandbox (SAND) sono due criptovalute che hanno lasciato il segno nel settore P2E, mentre MetaCryp (MTCR) ha sfidato la popolarità di queste criptovalute P2E affermate con il suo attesissimo lancio.

MetaCryp (MTCR) ha le carte in regola?

Gli ultimi anni sono stati stressanti per tutti. La pandemia di Covid-19, unita all'aumento dell'inflazione, ha reso le persone preoccupate per il futuro. MetaCryp comprende queste preoccupazioni e intende creare un Metaverso che aiuti gli individui che la pensano allo stesso modo a rilassarsi e a creare un'esperienza di beatitudine.

Il Metaverso offrirà agli utenti una serie di attività divertenti, tra cui country club personalizzati, centri per eventi e luoghi di vacanza. I luoghi di villeggiatura del Metaverso sfoceranno il confine tra realtà e fantasia. Immaginate di vagare per le spiagge assolate della Spagna mentre siete seduti nella vostra casa di Chicago.

La cosa peggiore che un giocatore possa sperimentare è l'ignoranza degli sviluppatori del gioco (o il lag di Internet). Ecco perché MetaCryp ha implementato un DAO per garantire agli utenti il diritto di voto sulla piattaforma. Gli utenti possono votare le proposte o anche presentarne di proprie!

La lunga lista delle partnership di Sandbox (SAND)

The Sandbox è un pioniere del gioco P2E. La sua creazione nel 2012 ha portato un'ondata di giocatori alla piattaforma innovativa, con 40 milioni di installazioni globali. Gli utenti possono accedere al gioco su smartphone o computer e creare le proprie avventure. Gli utenti possono persino creare giochi sulla piattaforma senza bisogno di codificare!

Le criptovalute hanno spesso successo grazie all'influenza delle celebrità. Basta guardare all'influenza di Elon Musk su Dogecoin (DOGE) per rendersene conto. Ecco perché The Sandbox vanta una lunga lista di collaborazioni, tra cui Snoop Dogg, Adidas e The Walking Dead!

Uno degli utenti della piattaforma The Sandbox avrebbe pagato 450.000 dollari per possedere un terreno accanto a Snoop Dogg nel Metaverso. Sebbene The Sandbox abbia perso utenti rispetto al suo picco, le sponsorizzazioni delle celebrità rendono la piattaforma ancora rilevante nel settore P2E delle criptovalute.

Axie Infinity (AXS) si è ripresa dall'attacco?

Axie Infinity, come The Sandbox, è un pioniere nel settore P2E delle criptovalute. Il gioco ha 1 milione di utenti attivi giornalieri, in calo rispetto al picco di 2,7 milioni raggiunto nel novembre 2021. Tuttavia, il mercato è ancora estremamente attivo. Finora vi sono stati scambiati 3,6 miliardi di dollari.

Nel gioco Axie Infinity, gli utenti possono raccogliere i loro assi che si presentano sotto forma di NFT. Possono poi allenarli e combatterli tra loro per aumentarne la rarità. Gli utenti possono tenerli o venderli sul mercato per ricavarne un profitto: il più costoso è stato venduto per l'incredibile cifra di 820.000 dollari!

Sebbene Axie Infinity sia stata vittima di una recente violazione dei dati da parte del gruppo di hacker nordcoreani Lazarus, la criptovaluta ha prodotto numeri positivi negli ultimi sette giorni. Al momento in cui scriviamo, Axie Infinity è aumentata del 4,11%. Ciò dimostra che la sua fedele comunità si stringe attorno ad essa anche di fronte alle avversità.

Pensieri finali

Axie Infinity e The Sandbox sono state al vertice del settore P2E delle criptovalute per una miriade di motivi. Si rivolgono a un mercato specifico, la loro tecnologia non è seconda a nessuno e hanno costruito comunità fedeli che le sostengono continuamente.

Tuttavia, MetaCryp ha sviluppato un ecosistema innovativo che potrebbe attirare verso di sé i giocatori della sfera delle criptovalute. MetaCryp ha un grande potenziale per dominare il mercato P2E nei prossimi anni. Il token è attualmente nella sua seconda fase di prevendita e può essere acquistato con un bonus del 7%!

