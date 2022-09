Questi gettoni sono i preferiti delle balene: Uniswap e Big Eyes

Il mercato delle criptovalute è molto competitivo, con centinaia di nuove monete aggiunte ogni giorno. Tuttavia, poche di queste monete saranno in grado di sopravvivere al mercato ultra-competitivo e di ottenere un'ampia accettazione.

Diamo un'occhiata a due criptovalute che sono diventate le preferite delle balene: Uniswap (UNI) e Big Eyes (BIG) . Queste criptovalute hanno ciascuna qualcosa di unico da offrire, ma hanno tutte una cosa in comune: un enorme potenziale.

Uniswap (UNI): il market maker automatizzato

Non si può parlare del mercato delle criptovalute senza parlare del successo stellare di Uniswap (UNI). Questi scambi decentralizzati semplificano l'acquisto e la vendita di valute consentendo a entrambe le parti di completare le transazioni sulla piattaforma.

Uniswap ha recentemente acquisito popolarità grazie ai suoi vantaggi rispetto ai normali exchange di criptovalute.

Consente ai suoi clienti di scambiare criptovalute direttamente dai loro portafogli Ethereum, aggiungendo un grado di protezione e riducendo il pericolo di hacking che una borsa centralizzata non può offrire.

La borsa Uniswap (UNI) è un market maker automatizzato che negozia diversi tipi di token. Il pool di liquidità ha migliorato questo aspetto consentendo agli utenti di prestare le loro criptovalute e guadagnare incentivi.

Essendo basato sulla blockchain di Ethereum (ETH), sta riscontrando problemi come la congestione delle transazioni e l'aumento dei costi. Uniswap (UNI) salirà alle stelle quando Ethereum (ETH) verrà aggiornato all'ultima versione, Ethereum 2.0.

Big Eyes (BIG), il nuovo meme in città

Big Eyes (BIG) è una nuova moneta meme sul mercato che sembra aver imparato dagli errori di ApeCoin (APE) e Dogecoin (DOGE) per produrre un prodotto unico ed equilibrato.

In sostanza, l'iniziativa mira ad avere un caso d'uso all'interno dell'industria, unendo al contempo la comunità attorno a un bene comune. Cominciamo con l'aspetto dell'utilità. Big Eyes, come ApeCoin (APE), mira a creare un ecosistema più ampio intorno al progetto, che comprenda qualsiasi cosa, dai servizi DeFi al mercato NFT.

La scelta dei segmenti settoriali non sorprende, dato che entrambi hanno dominato il panorama delle criptovalute negli ultimi anni, con NFT che ha totalizzato vendite per 40 miliardi di dollari nel 2021 e il valore totale bloccato (TVL) della DeFi che ha raggiunto i 236 miliardi di dollari nello stesso anno.

Nonostante l'attuale flessione del mercato, si prevede che DeFi e NFT si riprenderanno a breve; pertanto, scambiare i vostri JPEG preferiti di Big Eyes (BIG) con BIG, il token nativo del progetto, potrebbe essere un'attività redditizia.

Ciò che potrebbe rendere questo processo ancora più piacevole è che all'interno dell'ecosistema Big Eyes della DeFi non saranno applicate spese o tasse. Ciò implica che non ci saranno commissioni per il Big Eyes Swap e che il trading o lo spostamento di criptovalute saranno al 100% privi di problemi.

La stessa premessa si applicherà al mercato Big Eyes NFT, che potrebbe diventare la destinazione preferita di molti appassionati di JPEG. L'unica tassa sarà applicata quando un NFT viene rivenduto, con il 4% che andrà al proprietario originale, il 5% ai possessori di BIG token e l'1% in beneficenza.

In termini di comunità, la base dei fan di Big Eyes si basa sull'idea di protezione dell'ambiente. Tuttavia, invece di fare promesse vuote, come hanno fatto molte aziende in passato, il progetto ha una strategia molto trasparente, illustrata nel suo Libro Bianco.

Ad esempio, il 5% dell'offerta di token sarà conservato nel portafoglio di beneficenza del progetto, dedicato alla protezione della vita marina degli oceani. Inoltre, l'1% sopra menzionato, derivante dalla rivendita dei NFT, sarà determinato dai titolari di BIG token per essere speso per l'ente di beneficenza di loro scelta.

Big Eyes (BIG)

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL