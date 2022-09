Uniswap, ApeCoin e Big Eyes: tre progetti di criptovaluta che gli investitori dovrebbero tenere d'occhio

Prima di acquistare qualsiasi token, è bene assicurarsi di condurre una ricerca adeguata, che garantisca di avere una buona idea del progetto e di ciò che fa prima di allocare il capitale. Una ricerca accurata garantirebbe di non acquistare progetti sbagliati e di avere tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni di acquisto. Alcuni fattori da verificare durante la ricerca di progetti di criptovalute sono la tokenomica, i casi d'uso e la base di utenti.

L'attuale panorama delle criptovalute sta attraversando una fase di ribasso dei prezzi che spinge gli investitori a proteggere il proprio capitale. Inoltre, gli investitori stanno anche cercando di riequilibrare i loro portafogli eliminando i progetti con scarso rendimento. Nel momento in cui gli investitori compiono queste mosse, è importante che non perdano l'opportunità di acquistare i ribassi dei vari progetti.

Ci sono alcuni progetti di criptovalute che gli investitori dovrebbero tenere d'occhio e tre di questi sono Uniswap (UNI), ApeCoin (APE) e Big Eyes (BIG EYES). Questi tre progetti hanno mostrato solidi fondamentali e solide tokenomics. Inoltre, hanno dimostrato casi d'uso che attirano gli utenti verso i loro progetti. Ecco una sintesi di ciascuno di questi progetti.

Il più grande DEX di Ethereum

Uniswap (UNI) è una borsa decentralizzata (DEX) che facilita la negoziazione di token ERC-20 utilizzando un modello AMM (Automated Market Maker). I gettoni ERC-20 sono costruiti sulla rete Ethereum e aderiscono ai suoi standard blockchain. Uniswap è stato lanciato nel 2018 e il protocollo facilita gli scambi tra utenti e pool di liquidità. Questi pool sono finanziati dai fornitori di liquidità che depositano i loro token cripto in cambio di una quota delle commissioni di negoziazione.

Uniswap è stato creato per essere un protocollo più stabile di cui gli utenti possano fidarsi. Il token UNI è il suo token di governance che i titolari possono utilizzare per decidere e plasmare il futuro di Uniswap. Il DAO di Uniswap conta oltre trecentomila membri che controllano il suo tesoro da 1,6 miliardi di dollari. I membri del DAO possono votare sulle modifiche proposte e presentare le proprie proposte. Uniswap è stata classificata come la borsa decentralizzata più dominante per volume di scambi nel 2021.

Statistiche di Simian

ApeCoin (APE) è il token di utilità dell'ecosistema APE. Facilita le transazioni e consente la governance dell'ecosistema. Inoltre, il token è costruito utilizzando lo standard ERC-20, che lo rende completamente fungibile. La fornitura iniziale del token APE è stata distribuita ai titolari del BAYC (Bored Ape Yacht Club), facendoli entrare nell'ecosistema APE. Inoltre, il token APE è una parte centrale dell'ingresso di Yuga Labs nella creazione di una società web 3 completamente decentralizzata. La fornitura del token APE ha un tetto massimo di 1 miliardo di token ed è garantita da un meccanismo di consenso proof of work.

Il DAO di ApeCoin è incaricato di prendere decisioni che riguardano l'ecosistema APE. I possessori dei gettoni hanno diritto di voto su come gestire l'ecosistema. Inoltre, la Fondazione APE è responsabile dell'esecuzione delle proposte accettate dai titolari dei token APE. L'ecosistema APE si espande continuamente con l'acquisto da parte di Yuga Labs della collezione Crypto punks. Yuga Labs possiede anche le collezioni MAYC (Mutant Ape Yacht Club) e Otherside.

Big Eyes (BIG EYES) è un token comunitario. Il progetto è stato costruito per dare maggiore utilità ai DEFI e agli NFT. Il progetto Big Eyes utilizza una mascotte di gatto, diversa dal popolare tema del cane di altri progetti di criptovalute. Il progetto mira a incanalare la liquidità negli ecosistemi DEFI e NFT e ad aumentare l'accesso degli utenti. Il suo token consentirebbe a un maggior numero di utenti di accedere ai vari protocolli DEFI. Inoltre, darà più valore agli utenti che avranno accesso diretto ai mercati NFT. Big Eyes è un progetto completamente guidato dalla comunità e sarà interamente di proprietà di quest'ultima. Al momento del lancio, il 90% del token sarà disponibile per gli utenti.

I token BIG EYES sono il fulcro del progetto e possono essere acquistati durante la prevendita in corso. Big Eyes trae ispirazione dalla cultura giapponese, come dimostra la sua estetica. Diventa un membro anticipato accumulando gettoni e bonus oggi stesso.

