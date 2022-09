A Rifreddo tornano "Le notti delle streghe": si ricercano attori e volontari

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia ritorna l’evento più terribile dell’anno: Le notti delle streghe di Rifreddo.

L’amministrazione comunale del piccolo centro della Valle Po ed il sindaco Cesare Cavallo, che da sempre organizza in prima persona l’evento, hanno infatti fatto sapere che a fine ottobre l’evento si terrà.

Ancora top secret sia la data che le modalità organizzative che verranno decise solo dopo la prima riunione per la ricerca degli attori e dei volontari che si terrà giovedì 8 settembre alle ore 20.45 nel rinnovato salone polivalente sotto le scuole elementari in piazza della Vittoria a Rifreddo.

“L’edizione 2022 delle Notti delle streghe - spiega il primo cittadino - avrà caratteristiche e modalità organizzative particolari perché ha come obiettivo quello di riprendere le nostre tradizioni oscure ma anche di innovarle e renderle ancora più terribili del solito. Invitiamo ovviamente tutti i nostri storici volontari a trovarsi giovedì sotto le scuole per definire insieme questo nuovo percorso e allo stesso modo diciamo a chi volesse aggregarsi al nostro folto gruppo di non perdere questa occasione”.

Maggiori informazioni sulla serata possono essere reperite sul portale web www.lenottidellestreghe.it oppure contrattando la linea dedicata al 328/8815126.