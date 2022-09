Per "Mango in arte e natura" s'inaugura l'opera di Tore Milano

Sabato 17 settembre l’Associazione Manganum presenta l’evento “Mango in arte e natura”; alle ore 15.30 è previsto il ritrovo dei partecipanti nel piazzale della cantina Pio Bruno in località Ghisa 31 a Mango. Da qui si salirà sul Bricco dei Sogni in Gnomovia, dove è stata recuperata una cisterna abbandonata attraverso un progetto di riqualificazione.

Alle ore 15.45 ci sarà l’inaugurazione dell’opera realizzata dall’artista Tore Milano, mentre alle 17 ci si ritrova al Salone Don Bosso per la consegna del premio “Una vita per l’arte” all’artista Antonio Munciguerra. Alle 17.30 è poi prevista una passeggiata nel concentrico del paese con rinfresco finale alla Pinacoteca delle Langhe. Info: tel. 348.5192362-368.7846901.