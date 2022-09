Un pomeriggio tra le colline del Monferrato tra buon cibo e alcuni suggerimenti sulla nutrizione moderna in compagnia di alcuni dei più affermati medici per l’ambiente. E’ quanto accadrà venerdì 9 settembre, organizzato dall’Associazione Biologi per il Rinnovamento. L’evento si svolgerà a Vignale Monferrato. Il programma prevede l’arrivo dei partecipanti per la visita guidata agli Infernot (Patrimonio Unesco) e alla Chiesa dei Battuti (Luogo del cuore Fai). Alle 16.30 avrà inizio, alla Tenuta Trapella di Roncaglia Monferrato, un webinar dal titolo “La nutrizione moderna tra tradizione e cultura”.

Dopo il benvenuto dei dottori Giulio Vaschetto e Christian Salerno, seguirà la proiezione di un breve video sul 50° sito Patrimonio Unesco. In successione ci saranno poi gli interventi della dottoressa Ivana Milan (“L’antica tradizione della Merenda Sinoira”), della dottoressa Lorenza Jannuzzo (“L’uva a tavola”), del dottor Marco Zanetti (“Ruolo dei salumi e dei formaggi nella dieta dello sportivo” “L’importanza di non dimenticare le tradizioni”, “Il sovrappeso è questione di mancanza di movimento”). E, ancora, sono previsti gli interventi della dottoressa Annalisa Ghiglia (Cenni di Gastrosofia: il buono da mangiare e il buono da pensare”), della dottoressa Cristiana Lo Nigro (“In cibo veritas”). Per ultimo, ma non meno importante, un breve incontro, con possibilità di domande, con l’avvocato Andrea Brunelli che fornirà preziose indicazioni su come tutelare la professione del biologo.

A tutti gli interessati sarà inviata comunicazione sulla modalità di partecipazione. Seguirà la Merenda Sinoira (15 euro) per tutti i partecipanti in presenza. Per prenotare inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: giulio.vaschetto@hotmail.it, specificando la causale “Colline Monferrato – 9 settembre – Biologi per il Rinnovamento”. “E’ con orgoglio che riportiamo all’attenzione di tutti le tradizioni che ci appartengono e che dobbiamo tramandare alle generazioni future», affermano i referenti della manifestazione Ivana Milan, Christian Salerno e Giulio Vaschetto.