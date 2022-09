Azione-Italia Viva per la giustizia, Enrico Costa: "Terzo polo coerente e garantista, dagli altri solo slogan e caos"

"Solo il Terzo Polo ha una posizione coerente e garantista, negli altri vedo caos e ambiguità - prosegue Costa -. Il Pd ha fatto da paravento al M5S, la destra urla 'basta garantismo' e confonde la certezza della pena con quella del carcere. I nostri risultati parlamentari sono li', a partire dalla legge sulla presunzione d'innocenza. Non guarderemo né a destra, né a sinistra, ma alla forza delle nostre proposte e alla capacità di tradurle in norme. Niente slogan o promesse irrealizzabili per il paese, il Terzo Polo nel proprio programma vuole portare soluzioni pragmatiche alle necessità del Paese e soprattutto portare competenza".

Le priorità?

"Separazione delle carriere, impubblicabilità delle ordinanze cautelari, stop alle intercettazioni fuori controllo e all'abuso del carcere preventivo - conclude Costa -. Rimaniamo coerenti con le battaglie portate avanti finora, ma torneremo su determinate questione come i 'fuori ruolo'. Come Azione abbiamo raggiunto diversi risultati importanti sul fronte Giustizia: la legge sulla presunzione di innocenza, il fascicolo di valutazione sulla professionalità dei magistrati, il diritto all'oblio e alle spese legali per gli assolti. Questi obiettivi sono frutto della capacità di prendere idee sensate e trasformarle in emendamenti e norme. Non tutti sono in grado di farlo: nel panorama attuale la maggior parte dei candidati offre promesse e slogan, irrealizzabili e dannosi".