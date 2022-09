Costigliole avrà un nuovo polo scolastico: via al cantiere

Il Comune di Costigliole ha avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo polo scolastico che vedrà sorgere, sulla medesima area delle vecchie scuole, in via Busca, la nuova scuola elementare, la nuova scuola media e la nuova palestra scolastica. Per una popolazione di circa 350 alunni.

Le vecchie scuole verranno abbattute completamente, nel secondo step di lavori.

"La scelta è stata possibile grazie ai contributi ottenuti sul piano edilizia scolastica: 5 milioni e 500 mila euro che hanno coperto l'intera spese progettuale e, grazie alla buona situazione di bilancio dell'ente comunale – informa Nicola Carrino, vice sindaco di Costigliole con delega al patrimonio comunale - che riesce a far fronte agli eventuali imprevisti senza attivazione di mutui".

Naturalmente un cantiere così importante comporta disagi organizzativi che gli studenti costigliolesi dovranno affrontare per avere in futuro un istituto più sicuro, funzionale e anche energeticamente più performante".

In queste settimane sono stati allestiti i moduli provvisori che ospiteranno le lezioni durante tutto il periodo di cantiere, la cui chiusura è prevista tra due anni.

Per tutto l'anno scolastico l'accesso alle lezioni, per tutti gli studenti, avverrà dall'area bocciofila, continua Carrino.

È consigliato per i genitori il parcheggio in piazza Vittorio Emanuele II, oppure il parcheggio di zona cimitero.

Per lo scuolabus ci sarà un accesso riservato nei pressi dei campi di padel esterni all'area bocciofila.

"I moduli provvisori sono dotati di riscaldamento/rinfrescamento e sono disposti a forma di una grande L, con corridoio interno coperto che collega tutte le aule e i servizi igienici. Nulla cambia invece per l'accesso e la struttura della scuola dell'infanzia".

Lunedì all'avvio delle lezioni i rappresentanti dell'amministrazione comunale del personale scolastico saranno sul posto per accogliere al meglio i ragazzi per il primo giorno di scuola, quest'anno on la novità importate dal punto vista scolastico.