La Fondazione Mauro sempre al fianco di ospiti e operatori della Raf di Chiusa Pesio

Nel pomeriggio di ieri, martedì 6 settembre, i componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Alessandro Mauro si sono ritrovati insieme ai vertici del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e della Cooperativa Proposta 80 presso la struttura residenziale e diurna per persone con disabilità ‘Mauro’ di Chiusa Pesio.



L’incontro, cui hanno preso parte anche il sindaco di Chiusa Pesio Claudio Baudino e il suo vice Margherita Ferrero, è stato organizzato per ringraziare la Fondazione del contributo deliberato con l’approvazione del bilancio 2021, pari a quasi 10.000 euro, con cui il Consorzio ha potuto acquistare alcuni arredi e ausili per la struttura, i suoi ospiti e i suoi operatori: nuovi tavoli per la sala pranzo, nuovi armadietti per gli spogliatoi degli operatori, un letto elettrico, una carrozzina e un verticalizzatore, funzionale ad aiutare i movimenti degli ospiti a ridotta mobilità.



La Fondazione Alessandro Mauro, nata in memoria del notaio originario di Chiusa Pesio, è infatti proprietaria della struttura che ospita la Raf, la cui autorizzazione al funzionamento è in capo al Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, che ha la struttura in comodato. La gestione è affidata alla Cooperativa Proposta 80, i cui operatori accompagnano le attività dei 12 ospiti residenziali e degli 8 utenti del Centro diurno.



I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione hanno potuto anche visitare la struttura, dopo più di due anni in cui a causa del Covid gli accessi degli esterni erano stati limitati, e salutare gli ospiti presenti, che hanno mostrato con entusiasmo le loro camere e i loro spazi di vita quotidiana.



“Un grazie sincero alla Fondazione Mauro, al suo presidente e a tutto il Cda - commentano il presidente del Consorzio Giancarlo Arneodo e il direttore Giulia Manassero - che ancora una volta dimostrano la loro vicinanza alla Raf di Chiusa Pesio. Siamo felici di averli potuti incontrare, visitando insieme la struttura e apprezzando la serenità degli ospiti che ci hanno accolto. Siamo felici di questa collaborazione che siamo certi potrà portare ancora altri importanti risultati, sia per le persone con disabilità del nostro territorio che per il comune di Chiusa Pesio”.