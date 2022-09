Motociclismo: per Andrea Montagnana infortunio al Mugello

È stato un week end sfortunato per il pilota saviglianese Andrea Montagnana (M.C. Bisalta Drivers) impegnato nel round della Dunlop Cup sul circuito internazionale del Mugello.

Nel corso dell’ultimo turno di libere, infatti, Andrea incappava in una rovinosa caduta alla curva “Borgo San Lorenzo”, dove veniva sbalzato dalla Suzuki gsxr 600, procurandosi alcune fratture alla mano destra che impedivano al pilota di proseguire il week end di gara.

I turni di libere stavano mettendo Montagnana in condizione di migliorare le prestazioni in vista delle qualifiche e della gara, ma l’infortunio lo estrometteva dai giochi mettendo a rischio anche la partecipazione al prossimo round in programma sul circuito di Misano Adriatico.

Un ringraziamento speciale va ai super tecnici Ezio e Mattia che con impegno e professionalità, hanno saputo svolgere un extra lavoro e a alle aziende che sostengono Andrea nella stagione 2022: Farmacia Monchiero, Sinecura, Vitality Wellness, Daniele & Tesio soccorso stradale, Carrozzeria Chiapello e Colorsystem.