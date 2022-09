Volley A2M. Primo test per il Cuneo di Giaccardi: oggi l'allenamento congiunto con Modena (VIDEO)

È ormai passato un mese dall'inizio degli allenamenti per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo in vista del campionato di serie A2 Credem Banca che scatterà il 9 ottobre prossimo e che vedrà la formazione allenata da Max Giaccardi impegnata in trasferta sul campo di Brescia.

Un lavoro mirato, quello studiato dal coach cuneese e dal suo staff in questi primi 30 giorni, che ha messo sotto torchio i ragazzi: "Abbiano lavorato tanto - dice Giaccardi - anche su cose alle quali magari non erano tanto abituati, tipo la corsa. Siamo in tabella, nei tempi prospettatati".

Ed è tempo di amichevoli: oggi pomeriggio (mercoeldì 7 settembre) la squadra sarà impegnata al Pala Panini di Modena per un'amichevole di lusso contro i canarini di coach Andrea Giani, poi sono previsti atri allenamenti congiunti.

Il primo il 14 settembre a Milano, contro la locale squadra che milita in Superlega, e due scontri con una delle rivali più agguerrite per la lotta al passaggio di categoria, Bergamo: il 17 settembre in casa e sette giorni dopo in Lombardia.

Ascoltiamo le parole di Massimiliano Giaccardi che abbiamo raggiunto ieri prima dell'allenamento pomeridiano: