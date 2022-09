INCHIESTA Saluzzo-Savigliano, la strada della vergogna finita nel dimenticatoio

Non passa settimana che gli organi d’informazione non ospitino lettere di cittadini, i quali lamentano le precarie condizioni della viabilità sulle strade provinciali.

Il Saluzzese e il Saviglianese non fanno eccezione.

Significativo al riguardo è il caso della ex provinciale 662, nel tratto Saluzzo-Savigliano, poi divenuta regionale e passata da circa un anno alle competenze dell’Anas, ormai ridotta ad un colabrodo e oltremodo pericolosa, specie dopo intense precipitazioni.

Quello della Saluzzo-Savigliano passerà alla storia come il caso più emblematico delle mancate promesse di una classe politica, che – senza distinzioni di schieramento – non ha saputo farvi fronte.

Il lungo rettilineo che unisce Saluzzo a Savigliano e che rappresenta anche l’accesso al più vicino casello autostradale per le valli e la pianura saluzzese, è finita nel dimenticatoio e lì pare destinato a rimanervi.

Sono decenni che si parla di un intervento su questa arteria.

Nel corso degli ultimi trent’anni sono fioccate le ipotesi più fantasiose: ogni assessore regionale ai Trasporti avanzava le sue teorie, ma nessuno, mai, ha avuto il piacere di vedere una ruspa al lavoro.

Oggi, con la mancanza di risorse finanziarie, è assolutamente impensabile reperire quei milioni di euro che servirebbero non già per un raddoppio (che appare una chimera), ma almeno per la sua messa in sicurezza.

E pensare che le statistiche continuano ad annoverare l’ex provinciale 662 – insieme alla ex regionale 20 – tra le strade più pericolose del Cuneese e dell’intero Piemonte.

Forse pochi ormai rammentano come gli assessori regionali alla Viabilità William Casoni (centrodestra) e Daniele Borioli (centrosinistra) abbiano, nel corso degli anni, fatto mirabolanti promesse e ripetutamente assicurato quanto la Saluzzo-Savigliano fosse in cima alle loro preoccupazioni.

Anche la Provincia di Cuneo – negli anni in cui Berta filava – aveva promesso – costasse quel che costasse – che quello stretto rettilineo di poco più di 10 Km andava sistemato.

Il primo progetto, anche se si trattava di uno studio di massima, venne elaborato dall’ingegner Paolo Sacco per conto della Sitraci, una società partecipata dell’Amministrazione Provinciale ora soppressa e deputata appunto a questa finalità.

Lo studio venne presentato, con particolare enfasi, in una conferenza stampa svoltasi nel municipio di Savigliano il 26 gennaio 2001 dall’allora assessore provinciale alle Grandi Infrastrutture Franco “Cicci” Revelli, accompagnato dal presidente della Provincia Giovanni Quaglia.

Volarono cifre da capogiro, si parlò di fare della Saluzzo-Savigliano-Marene una strada a quattro corsie, vennero ipotizzati quattro viadotti lunghi trecento metri ciascuno per superare i torrenti Maira e Mellea ed altrettante rotonde per regolare il traffico agli incroci con le altre principali vie di comunicazione.

Si parlò successivamente anche di un possibile intervento della Società Autostrade, che avrebbe realizzato a proprie spese una “bretella a pedaggio” per raggiungere l’autostrada.

Poi scese l’oblio fino al 2004, quando l’allora assessore regionale ai Trasporti William Casoni (Alleanza Nazionale) impegnò l’Ares (Agenzia regionale per le strade) affinchè, partendo dallo studio elaborato dalla Sitraci, procedesse alla progettazione definitiva di entrambi gli interventi.

Casoni ipotizzò una compartecipazione delle Fondazioni bancarie per il raddoppio della Saluzzo-Savigliano, ma anche quell’idea restò tale.

Daniele Borioli (Partito democratico), subentratogli nell’incarico in Regione, constatò che il piano del suo predecessore era finanziariamente deficitario.

L’assessore della giunta regionale di centrosinistra, verificata l’indisponibilità di fondi, ebbe l’intuizione del “project financing”, un’operazione di finanziamento di opere di pubblica utilità, attraverso la quale, uno o più soggetti privati, propongono ad una pubblica amministrazione di finanziare, eseguire e gestire un intervento in cambio degli utili derivanti dai “flussi di cassa”.

Nel caso della Marene-Savigliano-Saluzzo, i “flussi” avrebbero dovuto essere in relazione alla mole di traffico. I promotori dell’opera avrebbero dovuto realizzare opportune sinergie con la società autostradale Asti-Cuneo, in fase di realizzazione.

Borioli aveva assicurato di voler ultimare il piano del “project financing” entro la fine del suo mandato, ma tutto restò lettera morta.

La questione riemerse all’attenzione dell’opinione pubblica nella nuova stagione del centrodestra, quando la Regione passò dalle mani di Mercedes Bresso (Pd) a quelle del leghista Roberto Cota.

L’amministrazione comunale di centrosinistra di Saluzzo, guidata da Paolo Allemano, interessata ad avere un raccordo con l’area di via Pignari, la cosiddetta L2, ripropose la questione all’attenzione di Regione e Provincia.

La Scr (Società di Committenza Regionale) fornì i dati necessari alla Provincia per la progettazione, come se tutte quelle fatte in precedenza fossero stati meri esercizi di prova da parte degli ingegneri.

L’assessore provinciale ai Grandi Nodi Viari, Roberto Russo (Pdl), avviò un’interminabile serie di incontri con le amministrazioni dei Comuni interessati: Saluzzo, Savigliano, Lagnasco e Scarnafigi per capire quale potesse essere la soluzione migliore sia da un punto di vista tecnico che finanziario.

Due erano le opzioni sul tappeto: intervenire sull’attuale sede stradale, oppure realizzare una strada ex novo a monte della linea ferroviaria Saluzzo-Savigliano.

L’argomento fu oggetto di un serrato confronto all’interno della maggioranza di centrodestra che reggeva l’Amministrazione Provinciale tra Pdl e Lega Nord.

Alla fine prevalse la tesi del Carroccio che sosteneva la necessità di optare per l’intervento sul sedime stradale esistente.

Questa soluzione venne ritenuta la meno onerosa dal punto di vista finanziario e la meno invasiva per i terreni frutticoli.

L’amministrazione comunale saluzzese non ebbe da eccepire, dal momento che il sindaco Allemano ricevette la garanzia della realizzazione di una rotatoria di accesso alla zona L2, che era ciò che più di ogni altra cosa gli premeva.

Anche il suo collega saviglianese, Sergio Soave, mostrò di gradire, perché in quel modo avrebbe iniziato a dare una prima, per quanto parziale, risposta al problema della tangenziale della sua città.

Senonchè – complice anche il precipitare della crisi economica - promesse e progetti rimasero per l’ennesima volta confinati nel limbo delle buone intenzioni.

Bisognava reperire nientemeno che una cinquantina di milioni di euro, cifra iperbolica e irraggiungibile in stagione di vacche magre.

Era poi toccato al nuovo assessore regionale a Viabilità e Trasporti, il fossanese Francesco Balocco (Partito democratico), constatare la dura realtà: non c’era più un euro nelle casse regionali, ragion per cui l’intervento sulla Saluzzo-Savigliano-Marene non poteva più rientrare rientrava nelle poche priorità viarie che la giunta regionale di Sergio Chiamparino aveva individuato.

Col senno di poi, viene da considerare che se tutti i soldi spesi nel corso di decenni in progetti faraonici quanto inutili fossero stati accantonati, si sarebbe almeno potuto procedere ad una radicale bitumatura della carreggiata.

Già il reperimento delle decine di migliaia di euro necessari alla riasfaltatura, di questi tempi, appare impresa titanica.

Per uscire dalla commedia degli equivoci, questa è comunque l’unica risposta oggi possibile.

Risultava che nel corso dell’estate Anas avesse in animo di procedere ad una radicale bitumatura della carreggiata, ma a giudicare da quel che si vede pare che anche in questo caso la speranza sia stata vana.