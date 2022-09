A Belvedere Langhe ha riaperto la biblioteca comunale

Tempus fugit, ma leggendo un buon libro il tempo passa meglio: è circa un mese che la biblioteca di Belvedere Langhe, dopo un lungo periodo di inattività, ha riaperto al pubblico, il mercoledì dalle ore 16 alle ore 18.

Dal Comune fanno sapere che: "Forse non tutti sanno che nel nostro paese esiste una biblioteca o, forse, semplicemente, tanti l'hanno dimenticato, ma è stata istituita a metà degli anni settanta e vanta un discreto patrimonio librario. Oltre a possedere la maggior parte dei classici della letteratura, negli anni si è arricchita di opere di narrativa, di saggistica su svariati argomenti, di libri rivolti ai ragazzi e ai bimbi più piccoli. Aderendo al Sistema Bibliotecario Monregalese, la nostra biblioteca ha potuto usufruire di diversi servizi, in primis la catalogazione partecipata nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN WEB). SBN offre un catalogo condiviso on line da biblioteche pubbliche e private di tutta Italia.



Il patrimonio librario della Civica di Belvedere che conta circa 4.000 volumi è stato catalogato a livello informatizzato e l'archivio delle opere conservate nella sede è consultabile attraverso la banca-dati “Librinlinea” della Regione Piemonte , anche dal privato domicilio e permette di sapere, non solo se la nostra biblioteca possiede quel determinato documento, ma dà la possibilità di conoscere quale altra sede ne è in possesso e, questo consente anche, di richiederne il prestito interbibliotecario".



Con il progetto “Nati per leggere” , progetto di lettura rivolto ai bambini da 0 a 6 anni, la biblioteca ha ricevuto dalla biblioteca capofila di Mondovì molti libri dedicati ai più piccoli e, negli ultimi due anni, usufruendo del contributo ministeriale, ha aggiornato e incentivato il suo patrimonio librario. Venendo a mancare lo spazio per collocare in modo strutturato i vari volumi, si è reso necessario spostare la sezione per ragazzi e bimbi nella saletta adiacente alla sede attuale. In questo modo, ora è possibile proporre anche piccole attività culturali nello spazio della biblioteca, senza tralasciarne le sue funzioni principali, ossia andare incontro alle esigenze di informazione, di conoscenza, ma anche di svago per tutte le tipologie di utenti. In particolare una biblioteca dovrebbe creare e rafforzare nei bambini l'abitudine alla lettura fin dalla più tenera età, stimolando la loro immaginazione e creatività per arricchire il loro sviluppo personale.



Per ampliare il servizio di lettura, si sono collocate in alcuni punti del paese, tre casette dei libri per condividere in modo totalmente gratuito e libero il piacere di leggere. L'iscrizione alla biblioteca (tramite il Sistema Bibliotecario Monregalese) offre l' opportunità di usufruire del servizio gratuito al MLOL- la biblioteca on line italiana, per accedere a diverse risorse digitali (libri, giornali e riviste, ecc) che si potranno leggere da casa con un tablet, uno smartphone o un e-reader (non Kindle perchè al momento non è compatibile).

Vi aspettiamo a curiosare tra i libri con i vostri bimbi, con i vostri ragazzi perchè come dice Daniel Pennac “Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso”.



Ad un mese dalla sua riapertura, la Biblioteca Civica intende offrire alla comunità un nuovo servizio in via sperimentale: il prestito librario a domicilio. Questa opportunità è rivolta alle persone residenti a Belvedere Langhe che si trovano nell'impossibilità o in difficoltà per motivi fisici o di anzianità a raggiungere la sede della Biblioteca. Chi è interessato, può telefonare in Comune e richiedere il libro desiderato. Se è posseduto ed è disponibile, gli sarà consegnato gratuitamente e direttamente a casa, previa iscrizione alla Biblioteca.

Per informazioni: Comune di Belvedere Langhe e-mail: belvedere.langhe@ruparpiemonte.it