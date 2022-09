A Bra è il gran giorno: oggi, 8 settembre, si festeggia la Madonna dei Fiori, patrona della città

Siamo arrivati al gran giorno. Giovedì 8 settembre è la Solennità della Beata Vergine dei Fiori, Patrona di Bra.

Così il Rettore del Santuario, monsignor Giuseppe Trucco: “La Madonna dei Fiori è patrona della nostra città e su essa continua ad estendere la sua celeste protezione, intercedendo davanti a Dio per le nostre necessità spirituali e materiali, ed in particolare per le persone colpite dal dolore in questi anni di pandemia. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, ma in pari tempo eleviamo in alto il nostro sguardo e abbiamo fiducia”.