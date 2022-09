Commemorazione dell’eccidio di Boves, per ricordare i tragici fatti del 19 settembre 1943

In ricordo dei tragici fatti del 1943 che segnarono profondamente la città di Boves, domenica 18 settembre in piazza Italia, a partire dalle 9, si terrà la celebrazione civile in ricordo delle vittime della furia nazista, con l'intervento della Banda musicale cittadina Silvio Pellico “La Rumorosa” e Picchetto d'onore del secondo Reggimento Alpini. Saranno presenti le delegazioni di Castello di Godego, Elassona, Mauguio Carnon e Shondorf Am Ammersee. A seguire Santa Messa officiata da Don Bruno.

Il programma delle celebrazioni prevede anche due eventi collaterali.

Sabato 17 settembre, alle ore 21.00 all’Auditorium Borelli, presentazione del libro "Domenikon 1943" a cura dell'autore Vincenzo Sinapi.

Lunedì 19 settembre, alle ore 20.45 presso la Parrocchia di San Bartolomeo, Santa Messa in onore dei Caduti e, a seguire, veglia di preghiera "e la Chiesa rimase aperta tutta la notte"