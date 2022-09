Cuneo, il programma della sindaca non piace a Boselli: 37 emendamenti

Sono 37 gli emendamenti che il gruppo consigliare cuneese degli Indipendenti presenterà alla discussione del Documento Unico di Programmazione nel corso del consiglio comunale. Una gragnuola di modifiche che punta a portare all'attenzione della sindaca Patrizia Manassero alcuni interventi già presenti nel programma di governo del gruppo.

"Alcuni riprendono le linee principali del nostro programma politico, altri sono di puro buon senso e nell'interesse generale di Cuneo - ha commentato Giancarlo Boselli sulla propria pagina Facebook - . Ci auguriamo che la maggioranza possa accoglierli, almeno in parte, in uno spirito di collaborazione e condivisione almeno su alcune materie".

Tra gli emendamenti, spiccano quelli su alcune opere pubbliche di rilievo per la città come il parcheggio interrato di piazza Europa (che gli Indipendenti chiedono di abbandonare e di sostituire con un progetto di restauro e preservazione dell'esistente preferendo invece ubicarlo sotto piazza Martiri previo spostamento dello Sferisterio), il nuovo ospedale unico (si chiede di rivedere la deliberazione che lo ubicherebbe nell'area del Carle, per riportarla in discussione) e il progetto di realizzazione della pedancola sul Gesso tra Cuneo e frazione Mellana di Boves (da perfezionare entro il 2024).

Si legge poi nel documento degli Indipendenti una dichiarazione di impegno, da parte dell'amministrazione, al controllo e alla gestione delle situazione d'immigrazione illegale e di marginalità che attualmente si riscontrano nelle aree del quartiere Cuneo centro. Come anche la proposta di Cuneo - insieme a Nizza - come capitale Europea della Cultura 2028 e quella di far nominare ai comitati di quartiere e di frazione un rappresentante in ognuna delle sette commissioni consiliari (con diritto di parola). Infine, il ripristino della gratuità del servizio pubblico di trasporto sull'Altipiano per il 2023.

"La nostra è un'opposizione forte e dura, ma intelligente, che vuole creare occasioni di confronto positive. Siamo certi che alcune forze della maggioranza, che consideriamo più sensibili, abbiano molti valori comuni ai nostri e possano dare segnali di apprezzamento e apertura al dialogo" conclude Boselli.