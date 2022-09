Il mondo piange la Regina Elisabetta II: Torino culla il ricordo della visita del 1961 e l'incontro con l'Avvocato Agnelli

La Regina Elisabetta II d'Inghilterra è morta questo pomeriggio nella sua residenza di Balmoral. Aveva 96 anni. L'annuncio è stato dato poco dopo le 19.30. Bandiere a mezz'asta a Buckingham Palace.

Era un altro mondo, un'altra epoca: ma lei era già lì, con il solito fascino e la suggestione che solo una regina come lei ha saputo trasportare dai secoli del passato alla nostra attualità. Mentre tutto il mondo piange la scomparsa della Regina Elisabetta II, Torino culla il ricordo che ha della sovrana britannica, ospite della città della Mole nell'ormai lontano 1961, quando però - per qualche tempo - il capoluogo piemontese fu uno dei centri di gravità del mondo.



Si celebravano i cento anni dell'Unità d'Italia e intere aree a Sud del centro sorsero per l'occasione. Era il 10 maggio ed Elisabetta II arrivò in città dopo aver visitato anche altre città dello Stivale come Cagliari, Napoli, Roma, Firenze e Milano. Fece il suo arrivo in treno, nel pomeriggio. Un saluto ai torinesi arrivò dai balconi di Palazzo Madama, ma accompagnata da un 'cicerone' d'eccezione come Gianni Agnelli (una sorta di "sovrano" per la Torino dell'epoca) andò a visitare proprio il quartiere di Italia 61. Quindi il trasferimento a Caselle per il decollo verso casa, oltre la Manica.