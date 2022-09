Il pane di Niella protagonista su Rai Uno a "E' sempre mezzogiorno" con il cossanese Fulvio Marino

"A fine agosto ho incontrato il sindaco Mina, la regista del docufilm 'Au nom du pain', Géraldine Giraud, in occasione della Festa del Pane" - ci spiega telefonicamente - e mi sono appassionato non solo al pane niellese, che è di tradizione piemontese e che quindi riguarda anche le mie origini, ma soprattutto perché racchiude in sé la storia dei panificatori niellesi emigrati in Francia nei primi del '900 in Costa Azzurra. Un pane che parla della grnade tradizione panificatoria italiana, meno conosciuta rispetto a quella francese. Un grande motivo di orgoglio".

"Inoltre - prosegue Marino - questo pane utilizza cereali del territorio, grani autoctoni e antichi che sono mescolati anche con i semi di Nigella, messicola che dà un sapore particolare ed interessante al pane. Raccanta tutta una filiera dal grano al pane. Una piccola eccellenza, poco conosciuta, che merita di essere riscoperta e valorizzata per mantenere vive le tradizioni. Ho pensato quindi che questa storia meritasse di essere conosciuta e condivisa con tutti i telespettatori".