La festa è qui! Celebrata a Bra la Messa solenne in onore della Madonna dei Fiori, patrona della città [FOTO E VIDEO]

La festa è qui! È stata celebrata nella mattina di oggi, giovedì 8 settembre, a Bra, la Messa solenne in onore della Madonna dei Fiori, patrona della città.

Santuario gremito per il pontificale dell’arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole, alla presenza del clero locale, tra cui il rettore monsignor Giuseppe Trucco ed i parroci don Gilberto e don Giorgio Garrone.

Ai fedeli e alle autorità civili e militari presenti, monsignor Repole, commentando l’esordio del Vangelo di Matteo che inizia con una lunga lista di nomi, quella che si chiama ‘genealogia’, ha ribadito l’importanza dell’origine di Gesù: “In questa festa di Maria chiediamo il dono dei suoi stessi occhi, quegli occhi capaci di vedere tutto di Gesù, un uomo come noi, un personaggio importante della storia, un frutto della terra e dell’umanità, ma soprattutto frutto stesso di Dio, perché è da lì che viene. Celebrando Maria, siamo chiamati ad aguzzare lo stesso sguardo non solo su Gesù, ma sulla storia dei suoi discepoli, la Chiesa e sulla storia di ognuno di noi”. Da qui un invito: “Possiamo leggere la nostra vicenda come se fosse una semplice vicenda umana, come frutto del caso oppure possiamo leggere la nostra storia come una storia impregnata della presenza di Dio”.

E ha chiuso citando il teologo Karl Rahner: “Gli uomini più che essere dei parlatori sono veramente se stessi quando sono degli ascoltatori. Donne e uomini capaci di silenzio, di ascolto della Parola che, come Maria, è capace di fecondare una vita e anche una comunità”.

La funzione è stata scandita dai canti del coro interparrocchiale, fino alla solenne benedizione. Al termine, l’arcivescovo di Torino ha ringraziato il rettore del Santuario, monsignor Giuseppe Trucco, per il lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità. Ha così annunciato di aver accolto le sue dimissioni per raggiunti limiti di età e contestualmente la nomina al suo posto di don Enzo Torchio, attuale vicerettore, che si occuperà della pastorale, mentre la parte amministrativa farà capo a don Gilberto Garrone. Per monsignor Trucco e il suo successore, è scattato naturalmente un forte applauso dell’assemblea.

Previsto anche il momento in cui il clero, guidato da monsignor Repole, ha sostato in preghiera davanti al simulacro della Beata Vergine dei Fiori per poi raggiungere il giardino del Santuario per la rituale foto di gruppo davanti al pruneto miracoloso.

A margine della cerimonia, c’è stato tempo per uno scambio di omaggi. Dapprima il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, ha donato al pastore della Diocesi torinese ed al rettore del Santuario una stampa della città e poi è toccato alla delegazione del Toro Club Bra-Carmagnola consegnare a monsignor Repole ed a monsignor Trucco, rispettivamente, le tessere n. 1 e n. 2 del Club, insieme ad una sciarpa dei colori del Torino, di cui entrambi sono tifosi.

Presenti all’appuntamento anche rappresentanze delle Confraternite dei Battuti Neri e dei Battuti Bianchi, oltre alle associazioni di volontariato e combattentistiche, raccolte dietro i propri gonfaloni. PARLA MONSIGNOR REPOLE [VIDEO]