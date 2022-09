Torna il concorso fotografico “La tua estate in valle Varaita”

La Pro loco di Pontechianale e l’Agenzia Acca presentano la sesta edizione del concorso fotografico "La tua estate in valle Varaita", rivolto a tutti gli appassionati che hanno realizzato scatti curiosi e inediti durante l’estate nella valle smeraldina.

Per partecipare occorre caricare le immagini sul form dedicato e seguire il regolamento dettagliato sul sito www.prolocopontechianale.it.

Le immagini si raccolgono fino al 2 ottobre; nei giorni successivi sarà organizzata una premiazione con proiezione degli scatti più belli e il commento “live” da parte della giuria. Questa sarà composta dagli appassionati Ezio Concaro, Cristina Capellino e dal fotografo professionista Marco Demaria.

Nell’edizione 2022 si torna al passato, riproponendo tre categorie, due “classiche” (“Borghi e Paesaggi” e “Quotidianità di Valle”) abbinate a quella "Social Varaita" (esclusivamente su Instagram). Ogni candidato può partecipare con una sola foto per categoria.



Per partecipare alla selezione social occorre caricare una foto su Instagram taggando @pontechianale e usando l’hashtag #Latuaestateinvallevaraita2022.

Importante, è necessario rendere visibili nel proprio account i Like/Mi piace al post per essere accettati nella gara (altrimenti non si potrà verificare il conteggio dei like, che sarà il discriminante per questa categoria, pena l’esclusione).

Per le due categorie valutate dalla giuria tecnica, le fotografie devono essere state scattate in valle Varaita nell'ultima estate, firmate dall’autore, “pesare” meno di 10 mega. Oltre alla compilazione del form, ogni scatto va corredato da un titolo e da una descrizione (massimo tre righe), che aiuti meglio a esplicitare emozioni e capacità poetiche ed evocative di quanto raffigurato, eventualmente con riferimenti personali. Anche in questo caso si tratta di una novità, perché la giuria effettuerà la sua valutazione sulla base dell’abbinamento testo-immagine.



Gli esperti eleggeranno i primi 15 classificati per ciascuna delle categorie tecniche e i primi 10 classificati per la categoria social, che riceveranno una notifica via email con la richiesta di partecipazione alla serata di premiazione, prevista nel mese di ottobre. Prossimamente sarà comunicato il ricco monte-premi (prodotti e servizi dalla Valle e dal Saluzzese) destinato ai fotografi che si posizionano ai vertici delle tre classifiche.