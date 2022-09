Lunghe code sulla tangenziale di Alba, allo svincolo per Roddi, in via Carlo Cavallotto, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto due autovetture. Una si è ribaltata.

Sul posto sono presenti i sanitari del 118, intervenuti con l'elisoccorso, i vigili del fuoco di Alba e la polizia municipale, che sta gestendo la viabilità in loco.

C'è una persona ferita in condizioni di media gravità, trasportato al CTO di Torino in codice giallo.