3 gettoni DeFi che potrebbero fare 10 volte tanto nei prossimi mesi: Binance Coin, Ethereum e Magniswap

La finanza decentralizzata (DeFi), l'alternativa alla finanza centralizzata, sta sconvolgendo e spingendo il mercato delle criptovalute a livelli più alti. Alimentata dalla tecnologia blockchain, la DeFi consiste in operazioni non custodiali, trasparenti e flessibili, di natura decentralizzata, che possono offrire enormi opportunità e percorsi di crescita esponenziale sia per il settore che per i singoli individui.