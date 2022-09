Acquista queste monete a settembre per ottenere rendimenti 100x - Felixphere, Axie Infinity e Sandbox

Felixphere (FELIX) è una piattaforma play-to-win (P2E) basata sul metaverso e alimentata dalla Smart Chain di Binance. L'obiettivo principale dell'ecosistema è quello di promuovere il coinvolgimento degli utenti attraverso giochi chiari e comprensibili, in contrapposizione ai giochi estremamente complessi che sono stati lo standard dal passato a oggi. Una delle attività è il gioco del sasso-carta-forbice.

Utilizzando la tecnologia blockchain, Felixphere creerà una piattaforma di gioco e scommesse basata sulla BNB Smart Chain. Una lotteria giornaliera e semplici attività faranno parte dell'ecosistema per premiare i giocatori. Fa parte dell'ecosistema anche un sistema di raccomandazione a due livelli, motivato dall'aiuto alla comunità. La moneta di utilità BEP20 nativa dell'ecosistema Felixphere è $FELIX. Essa guida l'ecologia e i giocatori possono ottenerla partecipando a particolari attività.

Ora si può godere dell'emozione del gioco guadagnando denaro. I giochi P2E che premiano i partecipanti con beni virtuali o NFT hanno guadagnato popolarità e sono ampiamente accettati dalla comunità delle criptovalute. L'idea ha praticamente permeato ogni metaverso e ogni sito di criptovalute ha il suo sistema di ricompensa per gli utenti. I giochi sono per natura piacevoli per tutti, quindi il fatto che possano anche far guadagnare denaro è tutto ciò che serve per far interessare le persone a questo settore della blockchain.

Oltre a essere pronta ad accettare NFT, Felixphere (FELIX) intende anche fornire giochi P2E, opportunità di staking e un BNB Launchpad, consentendo ai primi investitori di trarre profitto da diversi flussi di reddito passivo e dall'aumento previsto di FELIX. Il valore attuale di ogni token è di 0,006476 dollari, ma man mano che un numero maggiore di persone acquisterà FELIX, il prezzo aumenterà.

Inoltre, saranno incluse le funzionalità della DeFi, come la partecipazione, il prestito, il prestito, il pooling e il trading. Saranno emessi in totale 2 miliardi di gettoni FELIX, di cui 500 milioni saranno accessibili durante la prevendita.

Per partecipare ai giochi all'interno dell'ecosistema, gli utenti devono prima creare un portafoglio. Successivamente, per acquistare i token Felixphere (FELIX) devono utilizzare la moneta nazionale o un'altra criptovaluta. Questo metodo può essere utilizzato per accedere a tutti i giochi. Inoltre, BNB, ETH, ADA, TRX e SOL possono essere utilizzati per giocare, ma non sono disponibili ulteriori ricompense. Attraverso la prevendita, tutti gli utenti hanno la possibilità di partecipare allo sviluppo dell'affascinante universo metaverso di Felixphere (FELIX).

Una miniera d'oro

Felixphere è una comunità, uno spazio sicuro e accogliente dove gli individui possono incontrarsi, parlare, giocare e fare soldi.

L'ecosistema di Felixphere è stato creato in modo che tutti possano partecipare e guadagnare! Felixphere offre ai suoi clienti la possibilità di scommettere per vincere o prendere una "pentola d'oro" attraverso i giochi play-to-earn e una lotteria giornaliera.

Arise Axie Infinity

Axie Infinity (AXS) è un mercato virtuale di animali domestici dove gli utenti possono acquistare, scambiare e allevare Axie. La piattaforma si basa sulla rete Ethereum e ogni token Axie è non fungibile (NFT). Il 2019 ha visto il debutto della piattaforma per Axie Infinity (AXS), fondata nel 2018.

Per offrire ai clienti un'opzione redditizia e piacevole per fare soldi, è stata fondata Axie Infinity (AXS). Gli utenti possono allevare e allenare le loro Axie, oltre a combattere contro altri giocatori. Ogni battaglia termina con il vincitore che riceve i gettoni AXS, che possono essere scambiati con altri Axie, altre criptovalute o denaro fiat.

Con oltre 2,2 milioni di utenti attivi mensili, Axie Infinity (AXS) è oggi la migliore piattaforma di gioco in criptovaluta. Axie Infinity (AXS), ispirato ai Pokemon, è un gioco free-to-play in cui gli utenti possono acquistare, scambiare e combattere gli Assi. Gli Assi sono NFT con caratteristiche uniche che li rendono poco comuni.

Nonostante sia stato introdotto nel 2022, Axie Infinity (AXS) è cresciuto di quasi il 20.000% dal suo inizio. Un grande vantaggio di Axie Infinity è che i giocatori possono guadagnare gettoni AXS completando le attività di gioco. Axie Infinity supporta i contratti intelligenti e attualmente si basa su un processo di consenso proof-of-work (PoW).

AXS si muove nel 2022

Il mercato ribassista che ha visto il Bitcoin scendere da 68.000 dollari a circa 20.000 dollari in meno di sei mesi è stato troppo per Axie. Anche il token ha subito perdite, scendendo dai 95 dollari di inizio gennaio agli attuali 16 dollari, nemmeno il prezzo più basso di quest'anno.

Nei sette mesi precedenti, la moneta ha rotto diversi supporti, ma ogni volta che il mercato ribassista fa un leggero calo, AXS si sforza rapidamente di rimbalzare. È successo a metà gennaio, a metà febbraio, a fine marzo e a inizio aprile. Sembra che il mercato orso si stia prendendo una piccola pausa mentre i prezzi cercano di risalire ancora una volta.

Tuttavia, se questo comportamento è indicativo, Axie salirà alle stelle non appena la metà ribassista del ciclo sarà formalmente conclusa e i tori inizieranno a prendere il controllo. Questo potrebbe rendere Axie una delle migliori opportunità di investimento disponibili in questo momento.

Sandbox