Big Eyes Coin intende raccogliere oltre 2 milioni di dollari nel mezzo di questo rally dell'orso, scatenando una battaglia con Sandbox e Dogecoin

Sandbox (SAND) è un mondo virtuale generato dagli utenti. In questo metaverso, gli utenti possono creare i loro mondi, costruire, possedere, mettere in mostra e anche monetizzare la loro esperienza. The Sandbox è costruito sulla blockchain di Ethereum. Prima che The Sandbox entrasse nello spazio blockchain, la piattaforma era già famosa per i due successi dei giochi per cellulari The Sandbox e The Sandbox Revolution. L'obiettivo principale di Sandbox, ora che sfrutta la tecnologia blockchain, è quello di sconvolgere il mercato dei produttori di giochi di grande successo come Roblox e Minecraft. Grazie alla blockchain, è possibile costruire un gioco come il loro in cui le attività del gioco possono essere convertite, vendute e scambiate utilizzando criptovalute e fiat.

Dogecoin (DOGE) è una moneta meme creata nel 2013 per prendere in giro il Bitcoin e altre criptovalute. All'epoca, i token meme non esistevano come oggi e Dogecoin è stato il primo a creare un'intera categoria di meme, proprio come il Bitcoin ha fatto con lo spazio delle criptovalute. Dal suo lancio, Dogecoin ha registrato un'enorme crescita di valore e di prezzo. Attualmente è tra le prime 15 criptovalute su CoinMarketCap e CoinGecko, con un market cap di oltre 8 miliardi di dollari. Elon Musk è un grande sostenitore di Dogecoin. Alcune grandi aziende che supportano Dogecoin come metodo di pagamento sono: Twitch, Newegg, Tesla, Keys4Coins, AMC Theaters, GameStop, airBaltic, Bitrefill, Dallas Mavericks e easy DNS.

Big Eyes coin (BIG) è un token di meme di gatto incentrato sulla distribuzione della ricchezza, sull'acquisizione di conoscenze e sugli sforzi umanitari per salvare gli oceani del mondo. La categoria dei meme è satura di token di cani che cercano tutti di replicare i modelli Dogecoin e Shiba Inu, mentre alcuni si spingono oltre aggiungendovi alcune aggiunte. Big Eyes coin (BIG) si basa sulla storia di un gatto che vuole salvare i pesci dell'oceano.

La decentralizzazione della ricchezza è vera in Big Eyes coin (BIG) e tutti hanno la stessa opportunità di accaparrarsi i gettoni

L'offerta totale di Big Eyes è di 200.000.000.000 di gettoni. Il 70% di questi è attualmente disponibile ora che è iniziata la vendita pubblica. Potete visitare il sito web ufficiale di Big Eyes e acquistarli lì. Il 20% dei token sarà reso disponibile per la quotazione in borsa. Il restante 10% sarà devoluto in beneficenza e utilizzato per il marketing.

Salvare gli oceani è un compito che Big Eyes ha a cuore

Probabilmente avrete visto un paio di programmi di beneficenza che chiedono donazioni per salvare una parte dell'ecosistema. Big Eyes considera questa missione importante e dedica il 5% dei gettoni a questa causa. Un gatto deve mangiare e Big Eyes vuole salvare gli oceani e i pesci che li popolano.

La prevendita di Big Eyes coin (BIG) è attualmente in corso e tutti hanno la possibilità di ottenere questo token al prezzo più basso possibile. Se la decentralizzazione della ricchezza, l'utilità dei token e i token meme sono cose che vi piacciono, allora Big Eyes coin (BIG) è una moneta che vi piacerà.

Moneta Big Eyes (BIG)

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL