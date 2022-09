Big Eyes Coin o Tamadoge, quale sarà all'altezza di Dogecoin?

Il responsabile della crescita di Tamadoge, Carl Dawkins, ha condiviso su Twitter un video in cui accusa Big Eyes di aver copiato la roadmap di Tamadoge.

Il team Twitter di Big Eyes Coin si è vendicato, ricordando a Carl la propria originalità con la condivisione di questa immagine:

L'affermazione di Big Eyes in questo tweet mette in evidenza la scarsa originalità della maggior parte delle monete meme, compreso il display di Tamadoge che utilizza un cane come mascotte. Big Eyes ha abbandonato questa strada e ha intrapreso un percorso più originale adottando come mascotte un gatto in stile manga giapponese. Questa scelta li differenzia e mostra ulteriormente la loro individualità, dimostrando che non sono un "emulatore".

Tuttavia, la moneta meme originale è sicuramente Dogecoin (DOGE). Sebbene sia stata creata nel 2013, ha raggiunto la popolarità mainstream solo nel 2021, quando personaggi di alto profilo come Elon Musk hanno iniziato a twittare sulla moneta meme. Ha raggiunto un valore di mercato di 8.248.841.856 dollari, il più alto di qualsiasi altra moneta meme. È stato il primo domino a cadere nella catena delle monete meme e influenza tuttora lo sviluppo delle monete meme moderne. Tuttavia, il suo modello di consumo energetico potrebbe essere obsoleto in un mondo incentrato sulla sostenibilità.

In che modo Big Eyes Coin è diversa?

Il mondo delle criptovalute è spesso volatile e mutevole, il che rende l'investimento scoraggiante; Big Eyes mira a dare maggiore sicurezza ai suoi acquirenti. La criptovaluta lo farà consentendo alla comunità di controllare Big Eyes, poiché l'80% dei token sarà disponibile per l'acquisto al momento del lancio. La differenza principale è che Big Eyes si propone di utilizzare metodi attenti alle emissioni di carbonio, riducendole in modo significativo. Contribuendo ulteriormente al nostro mondo sostenibile, Big Eyes donerà il 5% della sua fornitura totale a enti di beneficenza per la salvaguardia degli oceani, mettendo il pianeta Terra al primo posto.

Fasi di sviluppo

Big Eyes prevede di svilupparsi in 4 fasi: accovacciarsi, saltare, correre e sfilare.

Fase 1 - Accovacciarsi: Big Eyes controllerà il proprio token, lancerà il sito di prevendita, lancerà gli altri canali mediatici e punterà ad avere 15.000 membri su Telegram.

Fase 2 - Salto: lancio della moneta su Uniswap, prima donazione di beneficenza, verifica di tutti i social, rilascio di frammenti di NFT e lancio ufficiale del sito web. L'obiettivo è anche quello di avere 25.000 membri di telegram e 20.000 titolari.

Fase 3 - Esecuzione: Rilasciare ufficialmente le NFT con un evento esclusivo di persona. Contribuiranno anche alle loro seconde donazioni di beneficenza, ottenendo 50.000 membri e titolari di telegram.

Fase 4 - Passerella: Ci sarà una grande attenzione agli eventi della comunità. Big Eyes farà evolvere i NFT e donerà il 5% dei gettoni in beneficenza.

I valori chiave della moneta e ciò che la differenzia da altre monete meme popolari indicano che Big Eyes diventerà probabilmente un bene prezioso da possedere. La prevendita è ancora in corso con 1,15 miliardi di gettoni Big Eye rimanenti e per gli interessati è disponibile il link qui sotto.

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL