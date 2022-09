Capital Biz Recensioni: tutto ciò di cui hai bisogno su una piattaforma (2022)

Ottenere un broker affidabile può essere difficile in un mercato con molti broker diversi. Come trader al dettaglio, hai bisogno di una piattaforma che metta al primo posto i tuoi interessi e abbia creato sistemi per assicurarti di ottenere i migliori risultati dalle tue negoziazioni. Capital Biz Consente ai suoi utenti di costruire i loro portafogli e fornisce loro gli strumenti giusti per negoziare le risorse. Gli utenti possono anche accedere alle notizie e agli aggiornamenti del mercato direttamente all'interno della piattaforma.

Capital Biz offre agli utenti gli strumenti di cui hanno bisogno per comprendere meglio il mercato e fornisce gli strumenti di analisi per i trader per tenere traccia del valore dei loro portafogli. La nostra recensione di Capital Biz riguarda i pro e i contro della piattaforma e il modo in cui le funzionalità influenzano i suoi utenti. Inoltre, dà ai nostri lettori la risposta a se la piattaforma è giusta per loro o no.

Pro

Aggiornamenti e Analisi del Mercato

Capital Biz fornisce aggiornamenti di mercato e analisi degli asset per gli utenti. Questi aggiornamenti di mercato coprono gli avvenimenti del mercato e importanti aggiornamenti riguardanti vari asset. Inoltre, gli utenti possono impostare avvisi per ottenere aggiornamenti di asset specifici nei loro portafogli. Inoltre, questi aggiornamenti del mercato garantirebbero che gli utenti abbiano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per rimanere un passo avanti rispetto al mercato. Pertanto, i trader possono fare mosse prima del mercato, dando loro un vantaggio mentre costruiscono i loro portafogli. Inoltre, gli utenti non hanno bisogno di un'app separata per ricevere gli aggiornamenti del mercato.

Monitoraggio e Analisi del Portafoglio

I trader devono sapere come funzionano le loro attività per comprendere meglio la salute dei loro portafogli. Il monitoraggio e l'analisi delle attività del tuo portafoglio ti consentirebbero di conoscere le buone e le cattive prestazioni delle attività. Ti aiuterà anche a sapere se le tue strategie di investimento stanno funzionando o se hanno bisogno di aggiustamenti. Inoltre, questi strumenti di tracciamento possono valutare ogni singolo asset presente nel tuo portafoglio. I trader hanno bisogno di questo strumento di tracciamento per misurare accuratamente le loro prestazioni per fare mosse di mercato che giovano alla salute dei loro portafogli. Infine, lo strumento di tracciamento è disponibile per tutti gli utenti della piattaforma.

App per Mobile

L'app mobile Capital Biz consente agli utenti di fare trading mentre sono in movimento. L'intermediazione sa che la maggior parte dei trader oggi ha una vita occupata e potrebbe non essere in grado di trascorrere lunghe ore ogni giorno a fissare i loro monitor. Questo è il motivo per cui ha sviluppato questa app mobile integrata per offrire ai trader un maggiore controllo sui loro account. Gli utenti possono depositare/prelevare denaro, visualizzare grafici, effettuare operazioni e monitorare i grafici di mercato sull'app. Inoltre, gli utenti possono accedere completamente ai loro account ed eseguire tutte le loro operazioni dai loro dispositivi mobili. L'app mobile è progettata pensando al trader moderno.

Lungo Elenco di Assets

La piattaforma ha un paniere diversificato di risorse disponibili sulla piattaforma. Alcune di queste attività includono CFD, azioni, obbligazioni e forex. Queste risorse sono a disposizione di tutti gli utenti e offrono loro un pool diversificato di risorse tra cui scegliere quando costruiscono i loro portafogli. Inoltre, gli strumenti disponibili sulla piattaforma possono essere utilizzati per negoziare questi asset e i mercati in cui risiedono. Queste attività offrono ai trader un vantaggio in quanto possono costruire portafogli diversificati che sono al sicuro da shock di mercato e volatilità. Capital Biz aggiunge regolarmente più risorse alla sua piattaforma, aumentando ulteriormente le opzioni dei suoi utenti.

Contro

Processo di Apertura del Conto Lento

Aprire un conto di intermediazione Capital Biz è un processo lento che può scoraggiare molti nuovi trader. Questo processo lento è dovuto al fatto che gli utenti devono essere controllati correttamente e Capital Biz deve assicurarsi che superino tutti i controlli obbligatori. Ad esempio, i nuovi conti devono passare attraverso controlli AML (Anti-Money Laundry) e KYC (Know Your Customer) obbligatori. L'apertura di un account con Capital Biz vale l'attesa a causa dei numerosi vantaggi disponibili sulla piattaforma per gli utenti. Infine, una volta aperto il tuo account, avrai pieno accesso alla piattaforma e alle sue risorse.

Conclusione

La piattaforma Capital Biz offre diversi vantaggi agli utenti, ma ha anche i suoi svantaggi. Ci auguriamo che tu possa decidere sulla piattaforma con le informazioni fornite in questa recensione. Vuoi qualche dettaglio in più? Il sito web di Capital Biz ha tutto ciò di cui hai bisogno.