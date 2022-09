Come pulire e igienizzare gli ambienti: guida e consigli utili

Gestire la pulizia di ambienti frequentati da molte persone non è sempre semplice, ma è fondamentale farlo bene. Per stare bene e sentirsi puliti, non è importante solamente dedicarsi alla propria igiene personale, ma pulire e igienizzare anche i luoghi molto frequentati (uffici, studi, bar, negozi, ecc). Il primo aspetto da tenere in considerazione è la gestione di polvere e rifiuti, mediante l’utilizzo di aspirapolvere e bidoni per l’immondizia. L’aspirapolvere, non solo permette una pulizia profonda, ma aiuta anche chi non ne può più di avere a che fare con scopa e paletta. Molto interessanti sono anche le scope aspirapolvere elettriche, senza fili e senza sacchetto. Sono pratiche e leggere da utilizzare e non bisogna stare attenti a non tirare troppo il filo o a trovare la presa di corrente più adatta. Generalmente sono anche scope silenziose. Poi, in base alla grandezza dei vostri ambienti e alle vostre necessità, potete scegliere anche un aspiratore industriale, un robot aspirapolvere oppure una scopa per il parquet. E decidere tra apparecchi con filo o senza.

Come pulire l’ufficio: i bidoni dell’immondizia

Quando più persone utilizzano gli stessi ambienti, bisogna riuscire a gestire bene i rifiuti per evitare che lo sporco si accumuli. Bisogna scegliere delle pattumiere comode e capienti, ma che si integrino anche alla perfezione con le proprie stanze. Ci sono pattumiere con pedale, ma anche pattumiera con basculante (che possono essere sia in plastica che in acciaio inox). Molto interessanti possono risultare le pattumiere automatiche, che, come suggerisce il nome, si attivano automaticamente. Sono ottime anche per la raccolta differenziata, perché presentano più cestelli. E, proprio per effettuare correttamente la raccolta differenziata, ci sono pattumiere estraibili con più secchi (da 1 fino a 4). I bidoni per la spazzatura possono essere collocati anche all’esterno e, in questi casi, possono risultare utili quelli in acciaio inox. Bisogna inoltre prestare attenzione ai sacchetti utilizzati, che devono essere resistenti e capienti.

Tenere puliti la casa e l’ambiente di lavoro: alcuni consigli

Per tenere puliti e disinfettati sia la casa che l’ufficio, non si devono dimenticare i detersivi con azione disinfettante. Essi sono fondamentali per la pulizia dei pavimenti, che risulteranno brillanti e privi di qualsiasi agente patogeno. Sembra infatti che, tanti virus e batteri, siano proprio trasportati dalla suola delle scarpe. Anche il detersivo e l’ammorbidente per i capi deve essere scelto in maniera adeguata. Bisogna puntare su prodotti delicata, ma con un alto potere pulente e igienizzante. Sia che si lavino i propri vestiti, sia che ci si occupi di un’azienda che lava grossi quantitativi di biancheria. Nella cucina di casa, ma anche nelle mense e nei ristoranti, bisogna utilizzare i detersivi migliori per lavare le stoviglie. Possono essere molto utili, in questo caso, le pastiglie lavastoviglie, che sono anche un’alternativa ecologica. Anche i vetri devono essere ben puliti e splendenti e, in questo caso, possono giungere in nostro soccorso: panni in microfibra o un pannospugna oppure un robot elettrico a vapore. Infine, non dobbiamo dimenticarci dei nostri bagni. Un wc deve essere ben disinfettato e igienizzato e privo di calcare e incrostazioni.