I migliori droni del 2022

Oggi parliamo di un prodotto in grado di coinvolgere anche chi, di tecnologia, vuole saperne ben poco: i droni. Sono divertenti, affascinanti da utilizzare, utili ed avanguardistici e, negli ultimi anni, hanno preso sempre più piede nei negozi d’elettronica, destando la curiosità di una pletora copiosa di acquirenti. Dai professionisti agli amatori, fino ad arrivare a chi desidererebbe soltanto divertirsi. Di droni, oggi, ce n’è davvero per tutti.

Quello di riferimento, attualmente, è un mercato particolarmente variegato, in cui chi non ha un background adeguato fa, sicuramente, fatica ad immergersi. Bisogna premettere, comunque, che a meno di non acquistare un giocattolo, occorre sviluppare un bagaglio di competenze, teoriche e pratiche, prima di adoperare un device del genere. Addirittura, per l’utilizzo di determinati tipi di droni, in Italia si necessita di tutta una serie di accorgimenti legislativi.

Fatte le dovute premesse, è tempo di riflettere sul panorama in cui questi prodotti vanno ad annoverarsi. Questi aeromobili a pilotaggio remoto, dalle dimensioni il più delle volte contenuto, permettono di effettuare riprese o di eseguire acrobazie, venendo pilotati a distanza. C’è chi, dell’utilizzo dei droni, ha fatto un vero e proprio mestiere; per questo motivo, è bene conoscere la proposta di realtà fisiche e online come il negozio di elettronica Ollo Store per trovare il drone migliore per le proprie esigenze.

I migliori droni per cominciare

Iniziamo dai modelli entry level, quelli più accessibili e ideali per chi è alle prime armi. Il primo in lista è il DJI mini 2, un dispositivo dalla fotocamera di alta qualità, che permette di registrare video in 4K. L’autonomia della batteria da 5200 mAh è di 30 minuti. Il suo peso contenuto, meno di 250 grammi, permette di utilizzarlo anche senza patentino.

Troviamo, poi, anche il DJI Mini 3 Pro, un modello intermedio dalla qualità costruttiva impeccabile e l’autonomia di volo di 34 minuti. Il suo prezzo potrebbe rivelarsi proibitivo, ma il livello di questo aeromobile lo giustifica completamente. Chi è alle prime armi, ma non ha problemi col budget dovrebbe puntare direttamente su questo modello.

Per chi, invece, non intende investire troppo su questa nuova, potenziale, passione, citiamo il JUSTGREENBOX Mini Drone, un prodotto con funzioni di capovolgimento, volo in pista, foto e video gestuali e che monta una fotocamera HD 1080p. Ci sono tasti per decollare, atterrare e ritornare, più una modalità di mantenimento dell’altitudine. Le dimensioni compatte e la leggerezza assoluta lo rendono un dispositivo tascabile e performante, ad un prezzo particolarmente basso.

Le proposte a prezzi più alti

In fascia media, consigliamo vivamente il Fimi X8 SE. Si tratta di un drone pieghevole e facilmente trasportabile, dal peso minore di 800 g. Il suo punto debole è l’assenza totale di sensori anticollisione. Ciò nonostante, il gimbal a tre assi rimane poco esposto, pur rasentando il suolo. Il sensore Sony IMX378 da 12 MP garantisce una performance accettabile, mentre i filmati 4K si fermano a 30 fps. In volo continuo, l’autonomia oscilla tra i 20 e i 25 minuti.

Tra i migliori droni di fascia alta, invece, citiamo il DJI Air 2s. Si tratta di un aeromobile pieghevole dalle funzioni straordinarie. L’Air 2s, infatti, è in grado di rilevare ostacoli in quattro direzioni e, pur presentando dimensioni generose, si presenta abbastanza leggero, essendo di poco sotto i 600 grammi.

Costruito in policarbonato, esso presenta una fotocamera di altissimo livello che cattura video fino a 5.4K a 30 fps o 4K 60 fps. Grazie al sistema di illuminazione a led, poi, si presenta più visibile, mentre la stabilità nella guida è garantita dai sensori anteriori, posteriori ed inferiori. La batteria dura 31 minuti.