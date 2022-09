La nuova rete LYNQYO potrebbe essere migliore per i creatori rispetto a Solana ed Ethereum

A volte, i creatori non ricevono l'apprezzamento o il denaro che meritano dai loro contenuti a causa del funzionamento delle piattaforme di contenuti. Questa ingiustizia ha portato i creatori a cercare Web3 come alternativa migliore per la distribuzione dei contenuti. E con reti come Ethereum (ETH) e Solana (SOL), molti creatori hanno guadagnato dai loro contenuti, soprattutto sotto forma di NFT. Ma una piattaforma è migliore e su misura per i creatori: LYNQYO (LNQ) .

In che modo LYNQYO (LNQ) è migliore?

Ethereum (ETH) e Solana (SOL) sono fantastiche reti blockchain. Hanno un'utilità maggiore rispetto al Bitcoin (BTC) e migliaia di sviluppatori hanno costruito su di esse. Purtroppo non sono mai state create esclusivamente per i creatori.

LYNQYO (LNQ) è una piattaforma solo per i creatori. Non è solo una piattaforma Web3: fonde il meglio di Web2 e Web3 per rendere la transizione agevole anche a chi non ha esperienza di Web3.

LYNQYO (LNQ) si basa su due blockchain: Binance Smart Chain (BSC) ed Ethereum (ETH). Il sistema a doppia blockchain renderà le transazioni più economiche, veloci e sicure per gli utenti. Supporterà anche la governance e la liquidità, quindi c'è un'ampia gamma di modi in cui i fan e i creatori possono godere di questa nuova criptovaluta.

Come usare LYNQYO (LNQ) come creatore

Per utilizzare LYNQYO (LNQ), chiunque deve registrarsi sul sito. Quindi, in qualità di creatore, è necessario completare la registrazione prima di poter iniziare a caricare i propri contenuti. Prima di iniziare a creare, è necessario un nome utente unico che vi separi dagli altri creatori. Utilizzate "lynqyo/nome" per creare il vostro link personalizzato. Chiunque abbia questo link può vedere tutto il vostro lavoro su LYNQYO (LNQ).

Caricate qualsiasi cosa facciate: arte, musica, video, qualsiasi cosa. Siate creativi per ottenere più fan. Dopo aver creato qualcosa di interessante per i vostri fan, valutate quanto volete farli pagare mensilmente. I fan possono accedere ai vostri contenuti solo attraverso un abbonamento mensile.

Poi, spargete la voce. Promuovetevi, cercate i vostri fan e guadagnate un reddito passivo. LYNQYO (LNQ) tokenizza tutti i vostri contenuti, in modo che rimangano sulla blockchain: non dovrete preoccuparvi di perdere la vostra pagina. Attraverso il sistema Proof of Engagement (POE), i vostri fan vengono ricompensati con $LNQ.

Quando la piattaforma rileva che si impegnano regolarmente con i vostri contenuti, ricevono dei token. Ognuno può facilmente scambiare i propri $LNQ con denaro fiat e spendere i propri guadagni al di fuori dell'ecosistema LYNQYO (LNQ).

Come fan, dovrete collegare il vostro portafoglio al link del creatore che vi piace, acquistare alcuni token $LNQ, usarli per abbonarvi e iniziare a godere di contenuti esclusivi su Web3. LYNQYO (LNQ) potrebbe essere la prossima grande criptovaluta.

La piattaforma ospita già più di 23.000 creatori e 2 milioni di fan. In qualità di creatori, LYNQYO (LNQ) vi aiuterà a monetizzare e tokenizzare i contenuti, permettendovi di brillare. Inoltre, imparerete a usare il web3, che è il futuro della creator economy.

La prevendita di LYNQYO (LNQ) termina tra meno di due settimane. Questo potrebbe essere il momento migliore per acquistare $LNQ e prepararsi a questa nuova esplosione di criptovalute.

