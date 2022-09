La potenza della blockchain e i grandi del settore: MetaCryp, Eosio ed Ethereum

Rafforzare e sostenere la rete blockchain è un grande compito e non sono molte le piattaforme che si impegnano in questo arduo compito. MetaCryp (MTCR) , Eosio (EOS) ed Ethereum (ETH) si sono impegnate per migliorare la rete di criptovalute e blockchain.

Metacryp (MTCR)

A causa della decentralizzazione nel mercato delle criptovalute e dei giochi, c'è stato un buco evidente nella comunità esistente perché ha consolidato il potere e il controllo su sistemi non distribuiti. Le piattaforme di gioco hanno solitamente un ottimo gameplay, marketing e grafica, ma spesso non raggiungono il loro pieno potenziale a causa della loro inaffidabilità e dell'incapacità dei giocatori di ottenere ricompense in cambio dello sforzo, del denaro e del tempo speso nei giochi. La piattaforma Metacryp (MTCR) propone soluzioni per soddisfare le esigenze e gli interessi dei giocatori sotto forma delle seguenti soluzioni:

Distribuzione uniforme per un'adozione più facile e veloce, per ridurre il rischio di mercato.

Completa decentralizzazione per eliminare i punti deboli e il controllo della rete da parte di singoli.

Modalità di funzionamento senza fiducia, in modo che la disonestà di una parte non comprometta l'equo equilibrio delle prestazioni del sistema.

Elementi fondamentali per l'ecosistema Metacryp (MTCR)

GameFi (Game Finance) ed espansione del Metaverso.

Metacryp (MTCR) Metaverse country club.

Piattaforma Play-to-Earn (P2E).

Luoghi e sedi di vacanza.

Metacryp (MTCR) Tokenomics

Creare una piattaforma per rilassarsi, esplorare, incontrarsi e guadagnare.

I titolari di token potranno partecipare ai processi decisionali chiave della piattaforma.

Accesso più facile al Metaverso per gli utenti.

Eosio (EOS)

Eosio (EOS) è una rete blockchain di nuova generazione che ha ricevuto un'enorme copertura mediatica per la sua ICO da record e le sue caratteristiche uniche. Eosio (EOS) è un sistema progettato per facilitare la programmazione, l'integrazione di contratti intelligenti e lo sviluppo di applicazioni decentralizzate (dApp) per la comunità.

Eosio (EOS) è una piattaforma che consente la creazione e la personalizzazione di architetture di gestione di valore e l'implementazione di infrastrutture blockchain private e pubbliche. Inoltre, consente agli sviluppatori di terze parti di creare ed eseguire applicazioni decentralizzate (dApp) su di essa come piattaforma open-source e permette alle aziende di tutto il mondo di creare infrastrutture digitali trasparenti.

Eosio (EOS) elimina le commissioni di transazione inutili ed eccessive grazie alla sua speciale strutturazione. È stato confermato che Eosio (EOS) supera le grandi carte di credito come VISA in termini di TPS (transazioni al secondo). Eosio (EOS) è proprio come la piattaforma Ethereum (ETH) perché agisce come un sistema operativo per le dApp, semplificando notevolmente il processo di programmazione delle dApp. Eosio (EOS) prende spunto dai giganti della blockchain per funzionare meglio. Queste caratteristiche stanno portando Eosio (EOS) in cima alla classifica delle piattaforme di dApp, fianco a fianco con Ethereum (ETH).

Caratteristiche del token EOS

Veloce, flessibile e orientato al futuro.

Eccellente scalabilità nel settore blockchain.

Piattaforma blockchain personalizzabile.

Forte sicurezza ed elevata integrità dei dati.

Elevata velocità delle transazioni.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) , la seconda criptovaluta più popolare dell'ecosistema, è una piattaforma software globale decentralizzata alimentata dalla tecnologia blockchain. Ethereum (ETH) può essere utilizzato per la creazione di tecnologia digitale protetta e il suo token nativo (Ether) può essere utilizzato dai suoi utenti per le transazioni effettuate sulla rete blockchain. Ethereum (ETH) è nato agli albori delle criptovalute e la sua prima versione è stata completata nel 2014 dal fondatore di Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, in collaborazione con una società di sviluppo svizzera (GmbH).

L'ICO di Ethereum (ETH) ha raccolto 18 milioni di dollari da vari investitori e da lì è stata creata la prima rete di minatori e azionisti di Ethereum (ETH). Sulla piattaforma Ethereum (ETH) gli sviluppatori possono creare applicazioni decentralizzate (dApp). Toolkit finanziari, piattaforme di gioco, database complessi, ecc. sono già in esecuzione sulla rete blockchain di Ethereum (ETH) e si prevede che altri settori si aggiungeranno. Proprio come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) è un meccanismo di consenso PoW (Proof-of-Work) modificato.

Le transazioni sulla piattaforma Ethereum (ETH) possono essere regolate con Ether, il che serve a due scopi principali: impedire ai cattivi attori di intasare la rete con transazioni irrilevanti e incentivare gli utenti che contribuiscono alle risorse e convalidano le transazioni minerarie sulla piattaforma.

Con queste piattaforme, gli acquirenti, le aziende e la comunità possono essere certi che la comunità delle criptovalute progredirà senza problemi, con un aumento della funzionalità e del potenziale di profitto.

