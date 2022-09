Le 3 migliori criptovalute per un portafoglio equilibrato a luglio: Fortrex: Colors Duel (MAGG), Ethereum (ETH) e Algorand (ALGO)

Il mercato delle criptovalute continua a crescere ogni giorno, con nuovi token che entrano sul mercato ogni giorno. Diventa faticoso tenere traccia di ogni nuovo token sul mercato e di ogni aggiornamento che avviene in un ecosistema. Tuttavia, a causa della natura volatile delle criptovalute, è necessario essere consapevoli e comprendere tali cambiamenti.

Questo articolo parla di tre criptovalute che potrebbero potenzialmente fornire enormi rendimenti in futuro. Continuate a leggere per saperne di più sul nuovo operatore del mercato - Fortrex: Colors Duel (MAGG), e i potenziali aggiornamenti negli ecosistemi di Ethereum (ETH) e Algorand (ALGO).

Ecco come Fortrex: Colors Duel sta creando utilità per i suoi utenti

Fortrex: Colors Duel mira a creare una comunità di appassionati di GameFi per sviluppare e godere di giochi diversi, divertenti e coinvolgenti all'incrocio tra gioco e DeFi.

Il token di governance MAGG è stato lanciato per fornire potere di voto agli acquirenti all'interno della piattaforma. La piattaforma consente agli utenti di acquisire gratuitamente ricompense casuali all'interno dell'ecosistema di gioco.

La prevendita del token MAGG sarà il momento migliore per acquistare il token a prezzi molto interessanti. L'offerta totale del token è fissata a 100.000.000 di gettoni. Uno dei principali vantaggi di detenere i gettoni MAGG è che gli utenti saranno in grado di ottenere una quota delle entrate in proporzione ai loro portafogli. Per prevenire i casi di "rug pull", i token venduti saranno soggetti a un periodo di maturazione di 4 mesi. Questo aiuterà a proteggere tutti gli acquirenti e garantirà una maggiore trasparenza a lungo termine.

Il secondo token della piattaforma, il CAT, è destinato ai giocatori. I gettoni CAT guadagnati dai giocatori durante ogni partita possono essere facilmente scambiati con altri gettoni.

Fortrex: Colors Duel ritiene che i suoi utenti debbano innanzitutto vivere un'esperienza di gioco unica e senza intoppi, per poi utilizzarla per guadagnare denaro attraverso la piattaforma. All'interno dell'ecosistema di gioco, i giocatori vengono ricompensati con gettoni CAT bonus in base al loro grado. Gli utenti potranno inoltre accedere a un mercato NFT e monetizzare facilmente i loro guadagni.

La piattaforma Ethereum è pronta a lanciare zkSync 2.0

zkSync2.0, il primo rollup zero-knowledge compatibile con Ethereum Virtual Machine (EVM) creato da Matter Labs, sarà lanciato su Ethereum entro i prossimi 100 giorni. zkSync2.0 dovrebbe risolvere i problemi di scalabilità e dimezzare il costo delle transazioni sulla rete. Eredita tutte le caratteristiche di sicurezza dell'ecosistema Ethereum.

Ethereum (ETH) utilizza la tecnologia blockchain per costruire applicazioni e organizzazioni e detenere, transare beni e comunicare tra loro senza essere controllati da un'autorità centrale. L'utente ha il controllo sui dati condivisi. Ether (ETH), il token nativo della piattaforma, può essere utilizzato per i pagamenti all'interno dell'ecosistema. Con l'aggiunta di zkSync2.0, l'Internet privato, una rete peer-to-peer creata da Ethereum, diventerà ancora più interessante per gli investitori attuali e futuri di criptovalute.

La Drone Racing League arriva ad Algorand

La Drone Racing League, in collaborazione con Playground Labs, sta costruendo una versione virtuale della famosa ed emozionante Drone Racing League su Algorand (ALGO). Sarà una grande opportunità per gli appassionati del gioco di giocare e guadagnare incentivi come gli NFT che possono essere utilizzati sia all'interno che all'esterno del gioco. Giocando alla Drone Racing League, si possono vincere beni digitali come droni da corsa digitali o un paio di vestiti digitali e così via. I beni basati su criptovalute, ottenuti attraverso i giochi, possono essere utilizzati al di fuori della piattaforma attraverso il metaverso o possono essere scambiati con criptovalute, come ALGO, sui mercati secondari. ALGO è il token nativo della piattaforma Algorand e si è classificato al 20° posto nella lista di Forbes degli asset digitali più influenti. Algorand utilizza il consenso proof-of-stake che ha contribuito a ridurre l'impronta di carbonio ed è uno dei fattori che lo rende il token crittografico più ricercato. È efficiente dal punto di vista energetico e ospita diverse app decentralizzate, progetti DeFi e il metaverso.

