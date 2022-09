Le migliori piattaforme 3D e monete Meme da tenere d'occhio quest'anno: Sandbox, Decentraland e Big Eyes Coin

In questo articolo esamineremo le caratteristiche distintive delle suddette criptovalute, che le rendono degne di attenzione quest'anno.

Quello che c'è da sapere sulla piattaforma 3D basata su browser, Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) , la piattaforma di mondi virtuali 3D, è stata sviluppata dagli argentini Ari Meilich ed Esteban Ordano. Il token MANA, alimentato dalla blockchain di Ethereum (ETH), consente agli operatori di acquistare appezzamenti di terreno virtuali sulle piattaforme come token non fungibili (NFT). Attraverso una rete di contatti intelligenti basati sulla blockchain, sono possibili modifiche al software di Decentraland (MANA). Gli operatori che possiedono i token MANA possono votare sulle modifiche al software Decentraland (MANA), nonché sulle aste LAND e sui sussidi per le nuove costruzioni. Offre una serie di punti di accesso facilmente accessibili alla piattaforma, tra cui account di social media, account di posta elettronica e portafogli come Metamask.

Quali sono le novità di The Sandbox (SAND)?

Il co-fondatore e amministratore delegato di The Sandbox (SAND) è Sébastien Borget. Indubbiamente, il token SAND ha fatto molto bene negli ultimi 12 mesi; il suo prezzo è aumentato in modo significativo. Il team è riuscito a voxelizzare gli avatar di 13 collezioni NFT, completando l'interoperabilità di Sandbox (SAND). In questa stagione, la Sandbox (SAND) offre maggiori vantaggi ai non possessori di Alpha Pass. Un commerciante riceverà gettoni SAND se continuerà a soddisfare determinate condizioni NFT durante questa stagione. Al termine di un livello, i proprietari di Terreni, di Avatar e i collezionisti di NFT riceveranno ricompense in gettoni SAND.

Big Eyes Coin (BIG) potrebbe conquistare il mondo delle monete Meme?

Big Eyes (BIG) è una nuova moneta sul mercato delle criptovalute ed è attualmente in fase di prevendita. Sia le organizzazioni a scopo di lucro che quelle di beneficenza possono generare entrate considerevoli attraverso i token della comunità. Utilizzando i NFT per fornire l'accesso a più materiale ed eventi che rendono la blockchain hypeship degna di essere imbarcata, Big Eyes Coin (BIG) cerca di contribuire maggiormente creando un ecosistema blockchain che si auto-propaga verso un'iper-crescita. Big Eyes Coin (BIG), un token comunitario a tutti gli effetti, si distingue dalle altre criptovalute meme perché il suo obiettivo primario è trasferire denaro alla comunità della DeFi e salvaguardare una componente essenziale dell'ecosistema globale.

Secondo gli sviluppatori, la moneta sarà disponibile al 90% al momento del lancio e sarà gestita dalla comunità. Il team si concentra sulla negoziazione del futuro del gatto per creare e salvaguardare i santuari oceanici. Il 5% dei token che verranno versati per aiutare a proteggere gli oceani sarà conservato in un portafoglio di beneficenza trasparente. Nel 2022 sarà la moneta meme più chiacchierata, grazie al marketing mediatico e agli influencer, e continuerà a salire fino al 2030, grazie all'innovazione e all'acquisizione. Il team applicherà tariffe extra per i servizi Marketing Wallet, LP Acquisition e Auto Burn a causa dello sviluppo di una struttura fiscale dinamica.

Conclusioni

Le monete sopra citate hanno dimostrato, grazie alle loro caratteristiche distintive, di poter essere degne di attenzione quest'anno. Nel frattempo, è bene tenere d'occhio il progetto Big Eyes Coin (BIG), che offre diversi servizi. Si consiglia ai trader di indagare a fondo sul settore prima di prendere una decisione commerciale importante.

