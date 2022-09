Non sei sicuro del Bitcoin? Prova queste alternative - Adirize DAO, TRON ed Ethereum

Tuttavia, il papà delle criptovalute, il BTC, è balzato agli onori delle cronache per una serie di motivi, la maggior parte dei quali è dovuta alla spirale discendente della moneta che, dopo aver raggiunto il massimo storico di 69.000 dollari per unità, è attualmente scambiata a poco meno di 20.000 dollari.

Il dominio del BTC sul mercato delle criptovalute sta diminuendo e alcuni potrebbero identificare la sua piccola disavventura come un crollo del mercato delle criptovalute, ma non lasciatevi influenzare. Sì, il Bitcoin (BTC) è ancora la criptovaluta più grande e più grande per capitalizzazione di mercato; a prescindere dal suo sfortunato destino degli ultimi mesi, altri progetti di criptovalute hanno iniziato a rialzare la testa, tutti con l'obiettivo di conquistare la corona. Questi progetti di criptovalute sono chiamati altcoin.

Dagli inizi delle criptovalute, quando c'erano solo pochi asset in circolazione, il concetto di "altcoin" è cambiato. All'epoca una criptovaluta alternativa era definita come una criptovaluta diversa dal Bitcoin (BTC).

Negli ultimi anni la portata delle criptovalute si è notevolmente ampliata. Pur condividendo l'obiettivo del Bitcoin di diventare il primo sistema di transazioni decentralizzato al mondo, molte valute e token hanno obiettivi che vanno oltre la semplice funzione di mezzo di scambio.

Vediamo tre altcoin alternative al Bitcoin (BTC), dove è possibile depositare i propri beni. Si tratta di Adirize DAO (ADI), Tron (TRX) ed Ethereum (ETH).

Adirize DAO (ADI): una missione contro la Fiat

Adirize DAO (ADI) è una stablecoin. Le stablecoin, o "criptovalute stabili", sono valute digitali ancorate a denaro fiat "stabile", come il dollaro americano o altre garanzie. Esse cercano di eliminare le fluttuazioni di prezzo comuni alle criptovalute e di fornire un valore stabile e predeterminato.

La frase chiave in questa definizione è "ancorate a". Molte monete stabili presenti sul mercato sono legate al denaro fiat, come giustamente afferma la definizione, ma questo non vanifica lo scopo della decentralizzazione dell'economia? Lo scopo delle criptovalute non è forse quello di fare la guerra al fiat? I concorrenti di Adirize DAO (ADI), USDT e USDC, sembrano allontanarsi da questo percorso.

Adirize DAO (ADI) è sulla strada giusta e si propone di sviluppare il token ADI senza il supporto di una riserva di valuta fiat, ma piuttosto di essere un token algoritmico stabile sostenuto dagli asset digitali che Adirize DAO possiede. L'assenza di valute fiat immette i token ADI contro l'inflazione e l'imprevedibilità del dollaro USA o di altri dispositivi fiscali di primo piano.

Come parte dell'ecosistema di Adirize DAO, è previsto l'utilizzo di una stablecoin chiamata ADI per le transazioni regolari; questo piano ne illustra i dettagli:

Si vuole ottenere questo risultato senza ricorrere ai peg convenzionali, che storicamente hanno contribuito a mantenere la stabilità dei prezzi. Ma se le dinamiche della domanda e dell'offerta determinano il valore di una valuta, come è possibile mantenerla stabile? Il team di sviluppo ha anche una soluzione per questo problema.

Il valore dei token ADI non sarà ancorato alla valuta fiat, ma piuttosto sostenuto da una riserva di asset crittografici di proprietà del protocollo. Di conseguenza, l'ecosistema Adirize stabilirà una riserva di asset digitali che controllerà la liquidità del mercato, eliminando la necessità di affittare liquidità da terzi.

I token ADI sono disponibili per la prevendita. Gli utenti possono cogliere subito i vantaggi di questo ecosistema, ottenendo un bonus del 7% nella fase 1 o della prevendita e un enorme bonus del 45% sugli acquisti effettuati nei primi 25 minuti dall'iscrizione.

TRON (TRX): stella nascente

TRON (TRX) è un libro mastro distribuito che può essere utilizzato per costruire applicazioni decentralizzate e distribuire file digitali. Anche il valore totale bloccato (TVL), ovvero la quantità di denaro immagazzinata nella finanza decentralizzata, è forte per TRX.

Il valore di tutte le criptovalute puntate, prestate o detenute in un pool di liquidità è noto come valore totale delle criptovalute (TVL) in un sistema di finanza decentralizzata (DeFi).

Maggiore è il TVL, maggiore è la diffusione del protocollo e il successo della moneta. Secondo le informazioni più aggiornate sull'ecosistema Tron, il TVL ha raggiunto i 5,7 miliardi, ponendo la rete sulla via della gloria.

Ethereum (ETH): primo sfidante per la corona

Ethereum (ETH) è la più grande altcoin per capitalizzazione di mercato e detiene circa il 20% dei circa 1.000 miliardi di dollari di valore di mercato totale delle oltre 20.000 criptovalute oggi accessibili.

A differenza del Bitcoin (BTC), che è generalmente considerato nient'altro che una "moneta decentralizzata", Ethereum (ETH) è una rete di calcolo distribuito che consente agli utenti di utilizzare il libro mastro condiviso per eseguire applicazioni decentralizzate (dApp) e gestire contratti intelligenti.

La rete ospita già molti altri progetti e, ogni giorno che passa, migliora la sua gamma di applicazioni in vari settori del sistema DeFi.

Altre alternative, a parte il Bitcoin (BTC), possono portarvi al successo che cercate e anche di più. Questi tre progetti hanno il potenziale necessario e dovreste aggiungerli alla vostra lista di controllo.

