QuoVadis, Vino a Morsi, è il nuovo locale aperto a Savigliano che sorprende fin da subito

Simone ha appena aperto il suo locale e son già 3 mesi di soddisfazioni. Chef di professione prima, appassionato di vini da sempre, mette insieme le 2 passioni e crea un locale elegante ma friendly, estremamente accogliente e che già ha conquistato i tanti curiosi passati a trovarlo. In Via Muratori 27, fra il legno e i mattoni a vista, spiccano etichette scelte, idee di gusto e tanta armonia.



Dal tagliere classico alle varie proposte di "morsi", da Quo Vadis trovi abbinamenti cibo-vino che cambiano mensilmente, in linea con la stagionalità. Alcuni le chiamano "Tapas", altri "Cicchetti", qui si chiamano appunto "Morsi" per sottolineare la natura semplice ma sfiziosa e appagante di un accompagnamento per aperitivi e apericene. Quindi potrete trovare cheesecake al gorgonzola e mostarda di pere, hummus di ceci al rosmarino con straccetti di polipo, croissant salati con crema ai funghi e salumi valdostani, proposte a base di verdura e cereali per accontentare sempre anche chi segue una dieta vegetariana senza mai dimenticare la continua ricerca di ingredienti di altissima qualità e prodotti di nicchia.







Nella sezione Enoteca di vendita al dettaglio potrete trovare non solo le etichette più conosciute e blasonate, ma anche produttori di eccellenze e spessore, frutto di una continua ricerca personale e di studio, che mira a raccontare il territorio piemontese e italiano attraverso grandi cantine e piccole realtà, talvolta meno conosciute, con lo scopo di diffondere e far apprezzare prodotti eccezionali che difficilmente altrimenti arriverebbero ai palati dei più.



Anche le etichette, come il cibo, cambiano a seconda del periodo, per regalare sempre la curiosità di entrare e scoprire nuovi spunti.







Quo Vadis Vino a Morsi - Via Muratori 27 - Savigliano (CN) - Tel 375 773 4468, anche WhatsApp, salva il numero per essere aggiornato attraverso lo stato!