Rendendo il mondo delle criptovalute più interessante, MetaCryp farà fuori sia Floki Inu che Shiba Inu

MetaCryp (MTCR) ha ridotto i valori elevati delle commissioni transitorie del Metaverso per queste caratteristiche, che in precedenza erano state considerate per valute come Floki Inu (FLOKI) e Shiba Inu (SHIB). Consentendo agli utenti di ottenere gli incentivi offerti invece di rimettere la maggior parte di essi nella rete.

MetaCryp (MTCR): un'esperienza migliore nel metaverso

Il token MetaCryp (MTCR) consente agli utenti di accedere ai numerosi vantaggi del metaverso MetaCryp e funge da utility token della rete. Ogni portatore di token MetaCryp (MTCR) ha diritto di voto nelle elezioni democratiche tenute dalla Decentralized Autonomous Organization (DAO).

I possessori di token MetaCryp (MTCR) avranno più voce in capitolo nelle questioni della rete rispetto a coloro che non ne sono in possesso, ma alla fine tutti i membri della rete avranno voce in capitolo. MetaCryp (MTCR) garantisce l'accesso a funzioni di governance privilegiate. La capacità di una persona di votare e prendere decisioni sarà ponderata in base al numero di token di governance che possiede.

Per questo motivo, un numero maggiore di token garantisce più voti. I diritti di voto sulla piattaforma e la capacità di partecipare a transazioni e attività scalabili nel metaverso di MetaCryp sono entrambi rappresentati da MetaCryp (MTCR). MetaCryp è ospitato sulla Smart Chain di Binance.

Il piano di MetaCryp (MTCR) per la distribuzione dei suoi token dopo il suo lancio

MetaCryp (MTCR) è un token BEP20 ospitato sulla rete Binance Smart Chain (BSC). Durante il periodo di lancio, MetaCryp avrà prodotto 500 milioni di token MetaCryp (MTCR), che saranno distribuiti di conseguenza in questo modo;

ricompensa di puntata del 10%

Liquidità 5%

Team 10%

Consulente 5%

Fondi 10%

Airdrops 10%

Seme 5%

Shiba Inu (SHIB), una moneta meme che offre utilità

L'ecosistema di Shiba è alimentato da Shiba Inu (SHIB), un token ERC-20. ShibaSwap è uno scambio decentralizzato che consente agli utenti di puntare, scambiare o depositare i token SHIB, BONE e LEASH in pool di liquidità per ottenere guadagni e premi.

Ryoshi, il creatore (o i creatori) senza nome, ha rilasciato lo Shiba Inu (SHIB) nell'agosto 2020. Nessuna società di venture capital sta finanziando Shiba Inu; sono coinvolti solo investitori individuali e istituzionali. Se ci saranno aggiornamenti significativi del protocollo di Ethereum, Shiba Inu (SHIB), basato su Ethereum, non subirà un hard fork o un soft fork. Al momento non sono previsti aggiornamenti per il Layer 2.

La maggior parte delle monete meme non offre alcuna forma di utilità. Tuttavia, la comunità Shiba Inu (SHIB) ha organizzato uno sforzo di salvataggio per i cuccioli della razza e ha creato un ecosistema di prodotti e servizi, come lo scambio decentralizzato ShibaSwap. Gli utenti della piattaforma di scambio P2P possono acquistare e vendere SHIB con altre criptovalute. Un altro modo per gli utenti di trarre profitto dalla crescita dell'ecosistema è quello di puntare i tre token utilizzati nell'ecosistema depositandoli in uno smart contract.

Floki Inu (FLOKI): la moneta virtuale

Nel 2021, la piattaforma Floki Inu (FLOKI) ha introdotto la sua criptovaluta a tema canino. Uno dei più grandi settori economici del mondo è l'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), che la piattaforma intende rafforzare. Il Metaverso di NFT Play-to-Earn (P2E) della piattaforma mira a fornire funzionalità di gioco di livello A sulla blockchain, oltre a NFT che possono essere aggiornati.

Floki Inu (FLOKI) sfrutta la sua reputazione di moneta meme per attrarre e mantenere un'ampia base di utenti, contribuendo alla rapida crescita della valuta. Basata sulla blockchain di Ethereum, è la moneta principale della rete.

I token di Floki Inu (FLOKI) possono essere utilizzati per acquistare oggetti di gioco o guadagnati come premio per il gioco. Floki Inu (FLOKI) può raggiungere un pubblico più ampio grazie alla sua partecipazione a iniziative di volontariato.

Nonostante il successo di Floki Inu (FLOKI) e Shiba Inu (SHIB) nel mercato delle criptovalute, una volta rilasciata MetaCryp (MTCR) sarà impossibile paragonarle a causa del nuovo metaverso che ha creato, che permette agli utenti di ottenere profitti divertendosi e che cura gli interessi dei suoi clienti tenendo conto del loro feedback.

