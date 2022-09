Runfy, Cardano e Near Protocol potrebbero fornire guadagni milionari con interessanti utilità ed entusiasmanti offerte di bonus

Perdere peso e guadagnare premi con l'app per la salute fornita da Runfy

Runfy è una piattaforma lanciata di recente che si rivolge al settore della salute e del fitness. Sarà alimentata da una criptovaluta nativa nota come RUNF Token. L'app Runfy fornirà istruzioni per il fitness agli utenti, che potranno anche guadagnare premi interessanti.

Il settore della salute e del fitness è diventato online, con molti utenti che si mettono in contatto con gli allenatori in modo facile e veloce. Runfy si rivolge a questo settore e potrebbe potenzialmente diventare un'applicazione mainstream a lungo termine grazie al suo vantaggio di early mover. Tutto ciò che dovete fare è acquistare il gettone RUNF e iniziare il vostro viaggio nella salute.

Gli utenti dovranno scaricare l'applicazione e determinare i propri obiettivi di fitness. Una volta fissati gli obiettivi, gli utenti potranno iniziare ad allenarsi e a guadagnare premi. RunfyTR (Runfy Trainers) consentirà una facile interfaccia tra gli istruttori di fitness e i clienti. Il secondo spazio del metaverso sarà RunfShop, dove gli utenti potranno acquistare attrezzature per il fitness e integratori alimentari. Tutti gli acquisti possono essere effettuati con l'aiuto dei gettoni RUNF.

I gettoni RUNF saranno disponibili per l'acquisto in prevendita . L'offerta totale è stata fissata a 1 miliardo di monete. Ci sarà un periodo minimo di maturazione di due mesi per evitare la possibilità di un evento di "rug pull". Il token RUNF ha un'utilità intrinseca, in quanto sarà utilizzato principalmente per pagare le tariffe di accesso ai moduli di formazione all'interno dell'ecosistema Runfy. Gli utenti utilizzeranno il token RUNF anche per l'acquisto di attrezzature e per l'alimentazione.

I primi acquirenti della prevendita possono accedere a numerosi ed entusiasmanti premi. Per gli utenti di Ethereum, la ricompensa bonus è fissata al 15%. Se un utente paga tramite BNB, sarà applicata una ricompensa del 20%. Per gli utenti che segnalano amici o parenti al sito, è previsto un bonus di 30 dollari per entrambe le parti, a condizione che venga effettuata una spesa minima di 100 dollari durante la fase di prevendita.

L'algoritmo di criptovaluta prevede un rally rialzista per Cardano

Cardano è un progetto di criptovaluta proof-of-stake alimentato dal token ADA. Il progetto prende il nome da un polimatico italiano, Gerolamo Cardano. Cardano è una catena senza fiducia, il che significa che è possibile per gli estranei interagire e transare in modo sicuro. Secondo quanto riportato , un algoritmo di crittografia ha previsto uno scenario rialzista per il gettone Cardano in futuro. L'algoritmo di previsione dei prezzi basato su PyTorch di Neural Prophet ha previsto un rally rialzista per il token ADA che si manifesterà entro agosto 2022. L'attesissimo aggiornamento di Vasil potrebbe anche aiutare le prospettive di prezzo del token ADA, in quanto fornirebbe una maggiore scalabilità e sicurezza alla piattaforma Cardano.

Testimonianze del Near Protocol in vista di una possibile quotazione su Coinbase

Il Near Protocol è una blockchain altamente decentralizzata e scalabile alimentata dal token NEAR. Si tratta di una rete blockchain di livello 1 che consente la codifica in diversi linguaggi come Javascript o Rust con potenti strumenti per gli sviluppatori, semplici SDK e una libreria di documenti di grande utilità per i codificatori. Secondo quanto riportato , il protocollo Near è stato aggiunto alla roadmap di quotazione di Coinbase, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo. Il token NEAR potrebbe assistere a un rally rialzista, dato che Coinbase lo prenderà in considerazione per la quotazione sul suo exchange in futuro.

Le tre criptovalute sopra descritte hanno potenti utilità e potrebbero potenzialmente assistere a un forte aumento dei prezzi. Runfy è una tecnologia che cambia le carte in tavola nel settore della salute e del fitness. Per ulteriori informazioni, visitate i canali ufficiali attraverso i link condivisi di seguito.

