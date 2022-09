Solana e UNISWAP hanno guadagnato oltre il 500% in due anni. Ecco perché il nuovo arrivato, Immunicorn, potrebbe superarli

I progetti di Organizzazione Autonoma Decentrata (DAO) UNISWAP (UNI) e Solana (SOL) sono noti per aver fatto numeri da capogiro dal loro lancio. UNI è stato lanciato a un prezzo del token di poco inferiore a 2,80 dollari, raggiungendo un massimo di 5,80 dollari in sole 24 ore. Dal 2020 a oggi, ha raggiunto il massimo storico di 44,97 dollari, offrendo agli investitori ottimi rendimenti. Lo stesso si può dire di SOL, che è stata lanciata a 0,05 dollari e ha registrato un massimo storico di 250,06 dollari. Ora c'è un nuovo ragazzo in città, Immunicorn, pronto a dare agli investitori una corsa per i loro soldi. La domanda è: riuscirà a raggiungere i livelli di UNI e SOL, o addirittura a superarli?

Solana è una delle criptovalute in più rapida crescita ed è nota per l'utilizzo del meccanismo di consenso proof-of-stake e proof-of-history. È una rete innovativa altamente funzionale che utilizza la natura permissionless della blockchain per fornire soluzioni finanziarie decentralizzate. Facilita la creazione di app decentralizzate (dApp) e fornisce una migliore scalabilità. Tutte queste caratteristiche sono presenti anche nell'Immunicorn, che utilizza il meccanismo di consenso proof of stake abilitato da BNB. Inoltre, l'azienda intende utilizzare uno stile innovativo per realizzare un mondo in cui il mondo delle criptovalute possa uscire completamente dai limiti del finanziamento tradizionale. In questo modo, si pone come valuta di riserva decentralizzata orientata al futuro.

