Tre modi in cui Big Eyes potrebbe ottenere lo stesso successo di Ethereum nel 2022

Se c'è una ricreazione di Davide e Golia in termini di criptovalute, allora deve essere Big Eyes (BIG) a sfidare Ethereum (ETH). Big Eyes (BIG) è una nuova criptovaluta che mira a creare una piattaforma per i suoi membri per scalare in DeFi, NFT e altri progetti guidati dalla comunità nello spazio delle criptovalute. D'altra parte, Ethereum (ETH) è uno dei capostipiti delle criptovalute nel mondo di oggi. In base alla sua capitalizzazione di mercato, è il secondo asset digitale più recente nel mercato delle criptovalute.

Tuttavia, visto il modo in cui Big Eyes (BIG) sta raccogliendo slancio, non è assurdo pensare che nei prossimi anni potremmo assistere a questo incontro.

Ecco i tre modi in cui Big Eyes (BIG) può superare Ethereum (ETH) nel prossimo futuro.

Nessuna commissione

Molti appassionati di criptovalute e investitori si sono lamentati delle elevate commissioni sul gas di Ethereum (ETH). Dall'agosto del 2022, i rapporti affermano che le elevate commissioni sul gas applicate dagli utenti durante le transazioni hanno indotto alcuni a migrare, alla ricerca di alternative.

È qui che entra in gioco Big Eyes (BIG). BIG introduce i suoi utenti in un mondo libero da commissioni di gas e tx, senza doversi preoccupare di pagare o perdere extra quando effettuano una transazione.

L'emergere di nuove monete Meme

Esiste una chiara distinzione tra Big Eyes (BIG) e le altre monete meme. Big Eyes (BIG) raffigura un token crittografico felino che si discosta dalle popolari criptovalute canine come DOGE e SHIB. Pertanto, la nascita di questa nuova criptovaluta, Big Eyes (BIG), può portare ad altre monete meme come questa. La necessità di creare un sistema decentralizzato ha anche aumentato la credibilità di Big Eyes (BIG). La criptovaluta non è solo orientata a garantire liquidità ai suoi utenti in diversi settori, ma assicura un mondo più verde.

L'esclusiva collezione NFT

L'NFT ha continuato a crescere ogni trimestre, con un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo interessate a questo settore. Di conseguenza, Big Eyes (BIG) sta cercando di creare una collezione esclusiva di NFT per i suoi utenti. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di guadagnare ricompense tanto più numerose quanto più operano in questo spazio NFT.

Un aspetto affascinante di questa esclusività che Big Eyes (BIG) intraprenderà è l'apertura di altre aree agli utenti. Con la collezione NFT in atto, il piano prevede il rilascio di merchandise e fumetti. Questo porterà a partnership con la blockchain decentralizzata attraverso un'efficace strategia di marketing.

Qual è il futuro di Ethereum (ETH)?

Molti avrebbero temuto il peggio all'inizio dell'anno, quando Ethereum (ETH) è andato in picchiata. A prescindere dalle elevate commissioni di gas che gli investitori e i trader di criptovalute hanno registrato, la blockchain è ancora leader nel mercato delle criptovalute. Per quanto Big Eyes (BIG) stia offrendo un valore enorme ai suoi utenti, sarebbe difficile battere Ethereum (ETH). Il fatto che Ethereum (ETH) stia pianificando di passare a un protocollo proof-of-stake significa che il consumo di energia sarà migliore, senza ripercussioni sulla terra.

È interessante notare che si pensa ancora che la congestione possa essere un ostacolo importante per il futuro di Ethereum (ETH); da qui la possibilità che Big Eyes (BIG) superi la catena. Tuttavia, Ethereum (ETH) ha sempre trovato il modo di riprendersi, indipendentemente dallo scetticismo.

È possibile?

La domanda è: Big Eyes (BIG) può fare meglio di Ethereum (ETH)? La risposta non può essere definita ora, ma con le vendite e le previsioni della beta, sembra che Big Eyes (BIG) possa superare Ethereum (ETH). Grazie all'influencer marketing, Big Eyes può espandersi in diverse aree del mondo e l'opzione di non pagare commissioni e tasse attirerà sicuramente investitori e trader.

Partecipate oggi stesso alla prevendita e accedete a settori straordinari della criptovaluta.

