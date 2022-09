Volete ottenere rendimenti sostenuti dalle criptovalute? Ecco perché Big Eyes Coin, Cardano e Near Protocol possono fare al caso vostro

Uno sguardo al percorso delle criptovalute vi dirà molto sulle prime impressioni. Per cominciare, non si dovrebbe giudicare un libro dalla copertina e questo è vero ogni volta che questi asset basati sulla blockchain sono stati scartati perché troppo rischiosi quando sono stati lanciati negli anni 2000. Oggi le criptovalute sono tra gli strumenti di investimento più redditizi e hanno un'impronta mondiale.

La loro ascesa è stata favorita anche dai progressi della tecnologia blockchain che ha gettato le basi della finanza decentralizzata come la conosciamo oggi. Come se non bastasse, prodotti innovativi come le meme coins e i token non fungibili stanno ora mostrando al mondo come la tokenizzazione della cultura pop possa essere una fonte sostenibile di generazione di reddito. Se siete investitori alle prime armi, potete iniziare con una semplice ricerca. Cercate alcuni dei top performer come Big Eyes Coin (BIG), Cardano (ADA) e Near Protocol (NEAR), e poi scegliete le vostre opzioni. Ecco una panoramica di alcune delle funzioni chiave di queste criptovalute.

Moneta Big Eyes: una moneta meme da non perdere

Con un lancio imminente, Big Eyes Coin sta già facendo il giusto scalpore nel mercato delle criptovalute, grazie alla sua visione di sconvolgere lo spazio della finanza decentralizzata (DeFi). Dotata di una serie di caratteristiche di nicchia, Big Eyes Coin è una moneta meme che cercherà di accelerare l'adozione di soluzioni DeFi per la generazione di ricchezza. Dispone di un token nativo, BIG, che può essere utilizzato per il picchettamento, la fornitura di pool di liquidità e altri scopi transazionali. Il suo lancio coincide con la crescente tendenza a considerare i token comunitari come uno strumento potenzialmente in grado di generare reddito passivo. Nel caso di Big Eyes, ciò è facilitato dall'acquisto di token e dal commercio di token non fungibili (NFT). La piattaforma di Big Eyes sarà costruita sul sistema blockchain di Ethereum.

Il nome della moneta meme è stato ispirato dalla storia di "Big Eyes", un gatto cresciuto a Washington DC e adottato da una coppia di scienziati missilistici che gli hanno insegnato tutto ciò che sapeva sull'ingegneria spaziale. L'unico problema che aveva con la vita era la sua "carineria". La gente lo chiamava spesso "carino" o "mite" a causa dei suoi grandi occhi e lui la considerava una debolezza.

La vita prese una piega tragica quando aveva solo tre anni, dopo che la coppia che si occupava di lui lo abbandonò. Seguì un anno trascorso su uno yacht a conoscere le vie del mare e lo yoga. Tuttavia, la sua pace è stata di breve durata, poiché è stato abbandonato sulle coste del Giappone dopo una tempesta marina. La situazione lo porta a doversi arrangiare di nuovo, questa volta in un nuovo Paese.

Non essendo uno che si arrende, Big Eyes viaggiò per tutto il Paese imparando cose nuove come l'arte del sushi e la pratica dello zazen. È stato durante una di queste sessioni di meditazione che Big Eyes ha capito che avrebbe potuto trasformare la sua simpatia in un punto di forza con i meme e guadagnare milioni di dollari ogni anno. Quando l'idea ha fatto girare le ruote della sua immaginazione, ben presto alcuni meme hanno attirato persone in tutto il mondo. Big Eyes cercherà di sfruttare il potere delle comunità di meme e potrebbe potenzialmente generare enormi guadagni nel futuro a medio e lungo termine.

Gli interessati all'acquisto del BIG Token potranno acquistarlo in prevendita e la fornitura totale del token è di 200.000.000.000 unità. Una parte consistente dell'offerta di token sarà accantonata per la prevendita - il 70% attraverso la prevendita pubblica e il 20% attraverso gli scambi. Il restante 10% sarà suddiviso equamente tra organizzazioni benefiche e attività di marketing per aumentare la portata della piattaforma. Inoltre, questi token sono dotati di una funzione di autocombustione che garantisce che questi token saranno

Anche il processo di acquisto dei token è estremamente semplice. Gli utenti potranno acquistare i BIG token attraverso le loro carte di debito e di credito o attraverso i token ETH e USDT. Per iniziare il processo, gli utenti dovranno innanzitutto scaricare il portafoglio MetaMask o qualsiasi altro portafoglio digitale, purché compatibile con WalletConnect, uno strumento open source per la connessione alle dApp tramite un browser mobile. The Big Eyes consiglia il portafoglio MetaMask se si utilizza un browser desktop e Trust Wallet per chi utilizza un browser mobile.

Una volta attivato il portafoglio, gli utenti desktop dovranno cliccare su "Connect Wallet" e gli utenti mobili su "WalletConnect". Gli utenti dovranno quindi scegliere tra tre metodi di pagamento ed effettuare il pagamento. Se si sceglie di effettuare le transazioni tramite carta di debito o di credito, si dovranno prima acquistare i token Ethereum e poi i BIG Token. Si consiglia di acquistare un minimo di 15 dollari di gettoni ETH per poter acquistare il quantitativo minimo di gettoni BIG consentito dalla piattaforma.

Una caratteristica piuttosto distintiva della piattaforma è la sua struttura fiscale dinamica, che consente l'adeguamento delle spese extra per servizi come l'acquisizione del pool di liquidità, la manutenzione del portafoglio di marketing e la funzione di auto-burn. Sebbene non vi siano imposte sulla vendita o sull'acquisto dei token BIG, la piattaforma tassa i proventi del trading di NFT al tasso del 10%. I proventi dell'imposta sono divisi tra i titolari dei token (5%), i venditori originali di NFT (4%) e le donazioni di beneficenza (1%). Gli utenti possono tenere traccia di tutte le donazioni di beneficenza effettuate dalla piattaforma attraverso il portafoglio di beneficenza a cui possono accedere tutti i membri della comunità. La piattaforma organizzerà eventi NFT nel corso dell'anno e i profitti di tali aste saranno sottoposti a una votazione "bruciare o non bruciare".

Dati i suoi numerosi casi d'uso, il token Big Eyes potrebbe presto diventare una moneta mainstream. Andate alla prevendita e iniziate ad accumulare a prezzi interessanti.

Gli SPO di Cardano iniziano a testare la Vasil Hard Fork su YoloNet

Cardano è una piattaforma open-source che facilita la distribuzione di dApp e il trading di criptovalute. Il suo token ADA nativo si rivela utile per la partecipazione, la fornitura di pool di liquidità, lo scambio di token, il pagamento di spese e altri casi d'uso simili. La piattaforma proof-of-stake sfrutta la blockchain ouroboros per fornire maggiore sicurezza e versatilità alle società, ai sistemi e alle app decentralizzate. Questa funzione è fondamentale per proteggere gli utenti da attacchi di sibille e altri attori malintenzionati. Ogni interazione, transazione e scambio viene convalidato e recuperato attraverso la multi-firma e un modello UTXO esteso. Essendo basata su ricerche e metodi peer-reviewed e evidence-based, ha un vantaggio rispetto ad altre piattaforme quando si tratta di scalare a livello globale.

Nel dicembre dello scorso anno, Input Output Global (IOG), la società che si occupa della ricerca e dello sviluppo di Cardano, ha annunciato che avrebbe intitolato il prossimo evento hard fork combinator all'ambasciatore di Cardano Vasil Stoyanov Davov , scomparso il 3 dicembre 2021 in Bulgaria. La società aveva deciso di chiamare l'evento HFC Vasi Hard Fork. Il 19 agosto 2022, IOG ha creato una nuova testnet pubblica chiamata YoloNet e gli SPO hanno iniziato a testarla in un ambiente a nodi misti. Il motivo della creazione di YoloNet è che la comunità di Cardano sentiva la necessità di una nuova testnet pubblica specifica per gli ambienti mixed-node.

Near Protocol lancia un nuovo SDK per sviluppatori JavaScript

Near Protocol è una piattaforma blockchain Layer 1 che facilita l'accesso a soluzioni alimentate da tecnologie Web 3.0. Essendo basato sul protocollo Layer 1, Near Protocol non dipende da altre blockchain. Sfrutta lo sharding Nightshade, che è uno strumento di scalabilità di nicchia, e semplifica il processo di onboarding di nuovi utenti tramite account nominativi. La piattaforma ha lanciato anche un token nativo che si chiama NEAR. Il token NEAR può essere utilizzato per una serie di scopi transazionali che comprendono, tra l'altro, lo staking, il yield farming e lo scambio di token.

In un recente sviluppo, Near Protocol ha annunciato il lancio del suo nuovo kit di sviluppo software che permetterà agli sviluppatori JavaScript di costruire sulla sua rete. Con l'SDK, gli sviluppatori potranno collegarsi alla rete senza dover imparare Java. L'SDK è implementato in TypeScript ed è disponibile insieme all'SDK Rust di Near Protocol. Gli sviluppatori possono scegliere il loro linguaggio preferito e poi procedere alla costruzione della rete Near Protocol.

