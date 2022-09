A Cherasco si inaugura il nuovo "Sentiero del Bacio", un cammino multimediale da non perdere

Non è solo una fiaba. È un sentiero. Non è solo un sentiero. È un cammino multimediale. Non è solo frutto della fantasia di Barbara Davico, l’autrice della bella storia dei conti Olga ed Ernesto. La vicenda nasce da una documentazione storica.

Insomma, “La zarina di Cherasco” ha tutti gli elementi per incuriosire e divertire grandi e piccoli, toccando tanti temi, dalla natura all’amore, dalla socialità all’architettura, dalla storia al cioccolato, quello con la C maiuscola, che a Cherasco sanno fare bene, e da anni.

Ricca di chiese, palazzi e arte, la Città delle Paci ha un circondario altrettanto ricco di percorsi naturalistici, sia dal lato dello Stura, sia da quello sul Tanaro, sia nella piana verso Narzole.

Da qualche mese partendo da piazza Gina Lagorio, nella zona conosciuta come la “Sibla”, si può imboccare il nuovo “Sentiero del Bacio”, un anello di quattro chilometri e mezzo, di facile percorribilità, adatto a tutti.

L’inaugurazione ufficiale avverrà domenica 11 settembre, nel pomeriggio (info presso Ufficio Turistico del Comune), con la presenza di Barbara: nei pressi del punto panoramico presso i bastioni verrà anche inaugurata un’installazione denominata “Baciami a Cherasco”.

Lungo il tragitto, che passa davanti all’antica ghiacciaia, tre installazioni contengono il QR code grazie al quale dall’App Spotify si può ascoltare il testo della fiaba «Che è una vicenda in buona parte vera», ci tiene a sottolineare l’autrice Barbara Davico, la responsabile delle due sedi della biblioteca civica cheraschese.

Ha scovato negli archivi comunali non pochi dati storici sull’evento che mise in subbuglio la città nel dicembre 1894, quando arrivò la damigella russa Olga, andata in sposa un mese prima al conte Ernesto. I due si erano conosciuti a Nizza, sulla Côte, lì si erano sposati.

«Arrivarono in treno - prosegue l’autrice - e il percorso dalla stazione fino a palazzo Salmatoris, dove gli sposi risiedevano, fu una spettacolare sfilata su una carrozza trainata da cavalli bianchi, che dovettero entusiasmare non poco i cittadini. La fiaba parte da queste premesse per raccontare non solo di un amore romantico, ma di un desiderio della giovane contessa, che il buon Ernesto voleva a tutti i costi soddisfare, nonostante obiettive difficoltà: non ti svelo altro…».

Suddivisa in tre parti, la vicenda vedrà aggiungersi due protagonisti importanti: il consigliere del conte, padre Stanislao e un “maestro pasticcere”, che riusciranno a condurre la storia verso il lieto fine.

Aggiunge Barbara Davico: «L’obiettivo del progetto è di valorizzare Cherasco puntando sul target delle famiglie, essendo la nostra città già molto apprezzata e conosciuta nel contesto culturale e artistico. I bambini inoltre hanno il dono di coinvolgere e di appassionarsi anche agli aspetti golosi e gastronomici che da noi non mancano di certo!».

La brochure, stampata dal Comune e splendidamente illustrata da Gaia Busca, è reperibile presso gli uffici turistici comunali, a palazzo Salmatoris, in biblioteca, e in alcuni esercizi commerciali di Cherasco e Roreto. La voce che racconta le vicende di Olga ed Ernesto è quella dell’attore Vincenzo Santagata.

Appuntamento dunque domenica 11 settembre per l’inaugurazione ufficiale del percorso, con la presenza delle autorità e degli operatori del settore turistico.

Inoltre il 2 ottobre proprio sul “Sentiero del Bacio” si svolgerà una divertente “Caccia al tesoro”, organizzata dal Touring Club, essendo Cherasco fra le città premiate con la Bandiera Arancione.