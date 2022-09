Al via i Corsi di Base di Musica e Teatro per tutti della APM di Saluzzo

Ripartono i corsi di musica e teatro presso la Scuola APM con le consuete giornate “a porte aperte” che consentiranno ai nuovi interessati di conoscere l’offerta formativa della Scuola e il suo corpo docente. Per gli studenti che già hanno iniziato un percorso alla Scuola APM sarà possibile concordare i giorni e gli orari di lezione.



Il coordinatore del Dipartimento di Musica e Teatro, prof. Daniele Giacobbe e Referente ABRSM - Associated Board of the Royal Schools of Music – sarà a disposizione per orientare i nuovi iscritti nella scelta del loro percorso didattico e per consigliare eventuali discipline musicali complementari.



Nel corso delle quattro giornate organizzate nei giorni di mercoledì 14, giovedì 15, mercoledì 21 e giovedì 22 settembre ci saranno le presentazioni dei corsi di musica e teatro: i docenti della scuola saranno a disposizione per illustrare a tutti gli interessati il proprio operato e le attività individuali e collettive che costituiranno il percorso musicale offerto dalla Scuola.



Saranno inoltre presentati i corsi riservati ai più piccoli: dagli 0 ai 36 mesi, dove la musica diventerà strumento di comunicazione; dai tre anni, dove si inizierà a sperimentare, apprendere, comunicare; dai 4 ai 5 anni, percorso di primo apprendimento musicale.



Per i bambini che frequentano la prima e la seconda elementare il percorso prevedrà attività attraverso la voce, il movimento, la body percussion e il lavoro con gli strumenti ritmici. Per i bambini di terza, quarta e quinta l’offerta sarà arricchita da lezioni collettive di strumento.



Per ulteriori informazioni relative ai giorni e agli orari di disponibilità di ciascun docente e disciplina durante le giornate aperte, visitare la pagina web del sito APM dedicata, all’indirizzo:

https://www.scuolaapm.it/news-ed-eventi/open-days-scuola-di-base-2022-23/



La segreteria della Scuola sarà aperta per informazioni ed iscrizioni con il seguente orario: lunedì - venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 (tel. 0175 47031)