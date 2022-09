Scrittorincittà pronto a tornare in presenza: martedì 4 ottobre si svela il calendario delle scuole

Scrittorincittà torna 'alla normalità' con un'edizione 2022 - a tema 'Aria' - tutta in presenza. Previsti appuntamenti per tutte le età, con il ritorno degli incontri a scuola negli istituti del territorio cuneese, gratuiti e su prenotazione.

Martedì 4 ottobre il doppio incontro destinato agli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado, per conoscere autori, libri ed eventi. Appuntamento dalle 15 alle 16.30 con l'evento per scuole secondarie di 1° e 2° grado, dalle 16.30 alle 18 l'evento per scuole dell'infanzia e primarie. Gli incontri si potranno anche seguire online sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'evento.

L'evento si terrà nei giorni dal 16 al 20 novembre.