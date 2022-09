Election Day, confronto fra Confindustria e i candidati alle politiche e alla presidenza della Provincia

Giovedì 15 settembre, Confindustria Cuneo condividerà con le imprese e gli organi di stampa un momento molto importante per la vita associativa: in un evento in cui si susseguiranno alcuni momenti distinti, verranno proclamati i Presidenti delle 18 Sezioni Merceologiche con i rappresentanti aggiuntivi che li coadiuveranno nel prossimo biennio. Gli eletti entreranno a far parte del Consiglio Generale insieme ai membri del Consiglio di Presidenza, ai rappresentanti nominati dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Comitato Piccola Industria, agli imprenditori designati dal Presidente e ai 10 membri eletti dall’Assemblea annuale del 23 giugno.

All’ “Election Day”, seguiranno la presentazione del Report di Sostenibilità dell’Associazione riferito al 2021, realizzato dal Dipartimento di Management dell’Università di Torino, a cui saranno presenti i candidati alla presidenza della Provincia, e il confronto con i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre nelle circoscrizioni cuneesi, in cui saranno presentati i temi prioritari per le industrie stilati dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Commenta il presidente degli industriali cuneesi, Mauro Gola: “Abbiamo deciso di unire in un’unica data tre aspetti fondamentali per la vita delle imprese. Dall’elezione dei Presidenti di Sezione, che con la loro squadra entreranno a far parte del Consiglio Generale, contribuendo a indirizzare la vision strategica dell’Associazione, alla presentazione del report, che illustra ciò che Confindustria Cuneo porta avanti nel nome della sostenibilità, partendo da un anno – il 2021 – che per via dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, ha ribadito con straordinaria evidenza l’interconnessione tra i piani sociale, economico e ambientale. Per proseguire con i temi di grande e drammatica attualità per le imprese e i cittadini che condivideremo con i candidati di tutte le forze politiche, in vista del voto di settembre, presentando l’agenda di priorità stilata da Confindustria che delinea in concreto una strategia d’azione per la prossima legislatura”.

L’appuntamento a cui parteciperanno le imprese associate e a cui sono invitati tutti gli organi di stampa del territorio è giovedì 15 settembre a partire dalle ore 17 presso Sala Michele Ferrero nella sede di Confindustria Cuneo.