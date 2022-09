Granda in Azione continua l'azione sul territorio: sabato a Saluzzo

Proseguono le iniziative del Terzo Polo sul territorio della Provincia Granda.



Granda in Azione incontrerà i cittadini di Saluzzo sabato 10 settembre alle ore 18:30 presso il Bar Tiffany, in C.so Italia 20. Saranno presenti il candidato del collegio uninominale alla Camera dei Deputati Enrico Costa, il candidato del collegio uninominale al della Repubblica Vincenzo Pellegrino e la candidata del collegio plurinominale al Senato della Repubblica Anna Bracco, il segretario provinciale di Azione Andrea Vassallo e del coordinatore provinciale di Italia Viva Francesco Hellman.



Durante l’incontro sarà possibile conoscere i candidati e approfondire in maniera dettagliata i punti del programma del terzo polo con particolare attenzione rivolta alle esigenze e necessità del territorio.



Per informazioni potete scrivere a ufficiostampagrandainazione@gmail.com o a provincia-cuneo@sedi-italia.it.