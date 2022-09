Cervasca: grande attesa per il concerto benefico dell'associazione Kairune

L'associazione Kairune ODV organizza un concerto di solidarietà per raccogliere delle offerte necessarie per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, da distribuire in varie scuole pubbliche del Menu Kenya.



L'evento si terrà nella serata di venerdì 16 settembre, presso la piazza dell'oratorio parrocchiale di S. Defendente di Cervasca. Ad allietare la serata sarà presente il gruppo musicale “Il Colore del Vento” che interpreterà musiche e canzoni del grande Fabrizio De André.



Come più volte segnalato, la regione del Meru Kenya sta vivendo un grosso problema di siccità che imperversa oramai da alcuni anni e che unitamente al recente globale aumento dei prezzi dei generi alimentari, a seguito della pandemia Covid e della guerra in Ucraina, sta portando alla “fame” l’intera regione. In questi ultimi tempi la situazione sta peggiorando ed a fame le spese sono sopratutto i soggetti più deboli quali anziani e bambini, destinati in molti casì, a non avere il sufficiente per sopravvivere.



L'obiettivo dell’associazione è quello di poter intervenire direttamente nelle scuole locali, offrendo un nutriente pasto giornaliero agli alunni, in modo che possano tornare a casa la sera con “la pancia piena” e quindi una bocca in meno da sfamare per le famiglie.



La distribuzione di cibo, principalmente mais, fagioli, zucchero e olio ha avuto inizio nei mesi primaverili, per proseguire durante l’estate e si pensa di continuare ancora nel periodo autunnale, bilancio permettendo. A tale riguardo sono state organizzate varie iniziative ed eventi per raccogliere i fondi necessari per finanziare la distribuzione di cibo. Il concerto del 16 settembre fa parte di una di queste iniziative, dalla quale ci auguriamo di raccogliere molte offerte e questo dipenderà dal numero delle persone presenti al concetto. Pertanto l’invito a partecipare numerosi, portando amici e parenti e divulgando le informazioni nei vari ambiti di vita.



Durante la serata, verranno proposti i brani più famosi tratti dal repertorio di Fabrizio De Andrè. Alla serata sarà presente anche don Nicholas Kinya, responsabile della scuola Don Cugnod Primary School che ci aggiornerà sulla difficile situazione politica ed economica che sta attraversando il suo paese. Inoltre saranno presenti anche alcuni volontari dell’associazione Kairune ODV che saranno a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti sulle iniziative e modi di aiuto in questa opera di solidarietà e sostegno delle popolazioni povere del Meru Kenya.



L’associazione Kairune ODV è ufficialmente riconosciuta ed iscritta nel registro regionale delle ODV ; pertanto le offerte potranno essere detraibili nel 2023, nella denuncia dei redditi di ciascun offerente.