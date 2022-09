Cuneo: al via tre serate del Consorzio Socio Assistenziale su accoglienza, affidamento e affiancamento

A.A.A. Accoglienza Affidamento Affiancamento: tre serate online, rivolte a tutte le persone interessate, che nascono dall’esperienza e dal lavoro di squadra di operatori dei servizi socio-sanitari, associazioni che operano in ambito di accoglienza e famiglie accoglienti.



Nell’ambito delle attività previste dal progetto “+VICINI: percorsi di supporto e accompagnamento per le famiglie affidatarie e adottive“, finanziato dalla Fondazione CRC, l’Equipe Affidi del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese in collaborazione con l’ASL CN1 e con le Equipes Affidi del Consorzio Monviso Solidale, del C.S.S.M. di Mondovi e dell’Unione Montana di Ceva, le Associazioni Papa Giovanni XXiii e A.N.F.A.A. e la Fondazione Paideia di Torino, promuove un percorso formativo/informativo online rivolto

alla cittadinanza sul tema dell’accoglienza di minori e dell’affiancamento a famiglie.



Si articolerà in tre serate che si terranno nel prossimo mese di ottobre: il 5, il 12 e il 19 - dalle ore 20.45 alle ore 22.15. Attraverso gli incontri si desidera offrire uno spazio in cui avvicinare la tematica dell’affidamento familiare e dell’affiancamento, trovare risposte a eventuali interrogativi o dubbi, ascoltare esperienze di accoglienza.



Il percorso affronterà il tema dei bisogni delle famiglie in difficoltà, del lavoro dei Servizi

nell’accompagnarle e di come single, coppie e famiglie, possono coinvolgersi in esperienze relazionali di scambio e sostegno.



Le scienze sociali e psicologiche e la normativa nazionale ed internazionale ci dicono che per un bambino il posto migliore in cui crescere è la sua famiglia. Il lavoro degli operatori dei servizi (sociali e sanitari) è volto a costruire progetti di sostegno alle famiglie fragili, temporaneamente in difficoltà per varie problematiche e motivazioni. L’affidamento familiare e l’affiancamento fanno parte degli interventi che i servizi possono mettere in campo per sostenere e aiutare le famiglie che vivono situazioni di complessità.



Per partecipare agli incontri è sufficiente iscriversi inviando una e-mail all’équipe affidi del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese: equipeaffidi@csac-cn.it entro il 3 ottobre per ricevere il link delle serate.



Per informazioni ci si può rivolgere al n. tel. 0171/334181.